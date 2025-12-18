Espana agencias

Arranca un tercer tipo de cambio oficial en Cuba para atajar las distorsiones económicas

Guardar

Juan Palop

La Habana, 18 dic (EFECOM).- Una nueva tasa de cambio -la tercera oficial en paralelo- arrancó este jueves en Cuba en el último intento de las autoridades por atajar las graves distorsiones del mercado cambiario, un elemento clave en el enquistamiento de la crisis en la isla.

El Banco Central de Cuba (BCC) fijó la tasa en su primera jornada en 410 pesos por dólar, lo que la sitúa en la franja inferior de la horquilla del mercado informal, lo que implica una validación tácita de ese tipo de cambio que el Gobierno cubano ha denostado reiteradamente.

Según explicó la víspera la ministra-presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, esta nueva tasa "flotante" y modificada a diario para mantener un "precio competitivo", según oferta y demanda, está reservada para que el Estado compre divisas a exportadores y otros oferentes de divisas.

Delgado insistió en que esta nueva tasa se enmarca en la primera fase del proceso de unificación cambiaria "gradual" y "responsable" que quiere llevar a cabo el Gobierno. El objetivo es "cerrar gradualmente las brechas monetarias que afectan a la economía y a las familias", explicó.

En esta primera fase, agregó, se mantendrán sin cambios los otros dos cambios oficiales: el de las personas jurídicas (24 pesos por dólar) y el de las personas físicas (120 pesos por dólar). Por comparación, la tasa de referencia que publica a diario el medio independiente El Toque se situó este jueves en los 440 pesos por billete verde.

"La decisión de reconocer un tercer segmento se sustenta en la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas", reconoció Delgado.

Cuba sufre desde hace más de cinco años una grave crisis económica con escasez de bienes básicos (alimentos, medicinas, combustible), prolongados apagones diarios, elevada inflación, dolarización parcial y migración masiva.

Varios expertos cubanos consultados por EFE mostraron sus dudas sobre la nueva medida del gobierno cubano, aunque con matices importantes entre las distintas opiniones.

El economista Mauricio de Miranda habló de "un nuevo disparate en política económica" y abogó por una "tasa de cambio unificada", fijada por el mercado y no desde las instituciones.

Por su parte, el economista Miguel Alejandro Hayes dudó del éxito de la medida porque el objetivo final a su juicio no es tanto la estabilización monetaria como la puesta en marcha de un "instrumento recaudacionista" de divisas para el Estado que no se emplean en inversión para el desarrollo sino en esquemas de negocio.

El economista Pavel Vidal, a su vez, destacó que el mecanismo para fijar la nueva tasa no es transparente ni sencillo y apuntó que establece "restricciones claras" para la compra de divisas. "El mercado informal seguirá desempeñando un papel relevante como vía complementaria para cubrir la demanda insatisfecha", vaticinó.

El economista Ricardo Torres vio positivo el establecimiento de una vía legal para comprar y vender divisas a una tasa competitiva, pero advirtió que será preciso ver cómo funciona el mecanismo con el paso del tiempo por el riesgo de discrecionalidad del BCC en el establecimiento de la tasa.

El economista y politólogo Arturo López-Levy, por su parte, apuntó a EFE que a su juicio el problema no es tanto la multiplicidad de tasas -que en otras transiciones económicas ha funcionado- como la "transparencia" del mecanismo y "el tamaño de las brechas" entre los diferentes tipos.

A su juicio, la medida puede ser un "paso en la dirección correcta" si a continuación se aplican reformas estructurales. "La política cambiaria no puede sustituir la reforma del sistema económico", agregó.

La tasa se puso en marcha un día después de que El Toque -conocido por publicar diariamente la tasa de referencia del mercado informal- denunciase el bloqueo de su página web en la isla tras un fuerte ciberataque.

El Gobierno cubano y los medios oficiales llevaban semanas cargando contra este medio, con sede en Miami, acusándole de estar financiado por Estados Unidos, ser contrarrevolucionario y tratar de desestabilizar al país. El Ejecutivo ha llegado a hablar de "terrorismo económico".

El medio ha negado en repetidas ocasiones estas acusaciones y explicado que la tasa se calcula con base en un algoritmo -sin intervención humana- que sigue anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, y filtra valores anómalos y extremos. El proceso es supervisado por el reconocido economista cubano Pavel Vidal.

Sobre su financiación, su director, José Jasán Nieves, explicó a EFE en noviembre que en torno al 50 % del presupuesto anual de El Toque proviene de la cooperación internacional estadounidense, pero negó que esto influyese en su línea editorial.

Muchos medios independientes cubanos con sede en Miami y Madrid no están accesibles desde la isla (a menos de que se utilicen sistemas como las VPN), presuntamente bloqueados por el Gobierno (aunque no hay reconocimiento explícito).

El medio oficialista Razones de Cuba defendió este jueves un potencial bloqueo de El Toque amparándose en "la lógica de la defensa soberana", que a su juicio también debe ejercerse "en el entorno digital".

EFE solicitó al Gobierno cubano una reacción tras la denuncia de bloqueo de este medio independiente, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. EFECOM

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El petróleo Brent sube un 0,25 % hasta los 59,82 dólares el barril

Infobae

La UE no firmará el fin de semana el acuerdo con Mercosur por bloqueo de Francia e Italia

Infobae

Miles de trabajadores protestan en Buenos Aires contra la reforma laboral de Milei

Infobae

El petróleo de Texas sube un 0,38 %, hasta 56,15 dólares el barril

Infobae

Costa y Von der Leyen reciben a agricultores en medio de protestas por recortes y Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

Luz verde a los Presupuestos 2026 en Madrid: nuevo récord de gasto con foco en sanidad, educación y vivienda

Un buque auxiliar de bateas se hunde en pleno puerto de Moaña (Galicia) y obliga a desplegar barreras anticontaminación

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Los socios de Gobierno expresan su frustración con el PSOE por la falta de respuestas ante los escándalos

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 20 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 20 diciembre

Astilleros Balenciaga se acerca a asegurar su continuidad en Zumaia a cambio de una reducción salarial del 5% para los trabajadores

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”