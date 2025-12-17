Espana agencias

Santos Cerdán denuncia una "persecución inquisitorial" y sugiere que se han preparado pruebas contra él: "Soy inocente"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha denunciado una "persecución propia de la Inquisición" contra él, a la vez que ha instado a la 'comisión Koldo' del Senado a investigar las "manipulaciones y ediciones" de los audios grabados por el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.

"Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar", ha proclamado Santos Cerdán al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Pese a que ha dicho que se acoge a su derecho a no declarar sobre los hechos que están judicializados, Santos Cerdán sí que ha querido hacer algunas consideraciones sobre el "contexto político" por el que está compareciendo.

En este contexto, se ha referido a los audios de conversaciones grabadas entre él, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos en el que sustentan los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), insistiendo en denunciar "manipulaciones" e invitando a la comisión a pedir información "a estos resortes del Estado profundo que siguen preparando pruebas sospechosas".

LA FORMA DE "PERSEGUIR ES LA DE LA INQUISICIÓN"

"Aquí queda acreditado que se está persiguiendo a un diputado de forma directa con restricción de derechos fundamentales y sin justificación concreta alguna. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición, no se investiga ningún derecho concreto, se investiga a varias personas aforadas y el procedimiento de investigación no respeta ninguna garantía", ha añadido.

Ataviado con una chaqueta negra y camisa blanca sin corbata, Cerdán ha llegado a la Cámara Alta poco antes de las 9.50 horas de la mañana, acompañado de su abogado. A la entrada, el exdirigente socialista ha asegurado que afronta su declaración "con total normalidad". "Ahora entraré a declarar", ha señalado ante una nutrida presencia de periodistas.

Dentro de la sala Clara Campoamor, donde se celebra la sesión, el exsecretario de Organización del PSOE ha permanecido de pie, de brazos cruzados y con gesto serio, dejándose fotografiar y grabar por los reporteros gráficos durante algo más de diez minutos.

