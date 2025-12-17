Espana agencias

La UE y Reino Unido cierran el Tratado sobre Gibraltar seis meses después de anunciar el acuerdo

La Unión Europea y Reino Unido han logrado cerrar los textos legales que recogen los términos de la nueva relación del bloque comunitario con Gibraltar tras el Brexit, seis meses después de que las partes anunciaran el fin de las negociaciones, lo que supone un paso más hacia la ratificación del futuro Tratado pero no aún el definitivo para su entrada en vigor.

"El texto se encuentra actualmente bajo la revisión legal por parte de la Unión Europea y Reino Unido, antes de poder proceder con los respectivos procedimientos internos para la firma y conclusión del futuro acuerdo", ha indicado un portavoz comunitario a Europa Press, tras confirmar que el texto legal se "completó" el pasado día 12.

El mismo portavoz ha destacado que el objetivo principal del futuro acuerdo es "garantizar la prosperidad" de toda la región y que ello se logrará "eliminando todas las barreras físicas" a la libre circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, "preservando al mismo tiempo el espacio sin fronteras Schengen, el Mercado Único y la Unión Aduanera.

"Esto aportará confianza y seguridad jurídica a la vida y al bienestar de los habitantes de toda la región, al promover la prosperidad compartida", ha concluido el portavoz comunitario.

Con este paso se culmina el trabajo negociador iniciado hace casi cuatro años y que culminó con el anuncio de un acuerdo político el pasado 11 de junio, tras una reunión en Bruselas entre el comisario encargado de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, y el ministro de Exteriores británico, David Lammy; en la que también participaron el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Una vez se complete la revisión legal por parte de Bruselas y Londres, para la que no hay un plazo fijado, el Tratado tendrá aún que ser traducido a todas las lenguas oficiales de la UE antes de que sea sometido al Consejo (gobiernos) para su adopción y el Parlamento Europeo vote su consentimiento.

