'Génova' apoya a Albiol tras el desalojo de un instituto en Badalona y acusa al PSOE de paralizar su ley 'antiokupción'

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha expresado este miércoles el apoyo del PP a su "compañero" Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, tras el desalojo de un instituto en Badalona convertido en un asentamiento ocupado, donde residían decenas de personas. Dicho esto, ha acusado al PSOE de "paralizar" la ley 'antiokupación' que presentó Alberto Núñez Feijóo y que permite desalojos en 24 horas.

Así se ha pronunciado después de que agentes de la Policía Nacional hayan detenido este miércoles a 18 personas en base a la Ley de Extranjería durante el operativo que se ha llevado a cabo para desalojar el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), en el que han llegado a vivir unos 400 inmigrantes.

El desalojo se ha llevado a cabo a petición del Ayuntamiento de Badalona, mediante una resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre que autoriza al consistorio a recuperar la propiedad.

EL PP PROMETE UNA LEY 'ANTIOKUPA' SI LLEGA A MONCLOA

En un vídeo grabado difundido por el PP, Muñoz ha hecho hincapié en esa "gran operación de desalojo en Badalona, instada por el alcalde de Badalona", su "compañero", en la que "han sido desalojados más de 400 okupas".

La dirigente del PP ha afirmado que cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España "habrá una ley que garantice que en menos de 24 horas se podrán desalojar a los okupas de las viviendas".

Dicho esto, ha subrayado que el PP aprobó en el Senado hace dos años su ley 'antiokupación' con la que "se garantizaría que en 24 horas fueran desalojados" pero esa norma "está paralizada por el Gobierno y paralizada" en el Congreso por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"Hace dos semanas también aprobamos en el Senado una ley para que cuando te ocupen tu casa no tengas que pagar los suministros. Ante esa votación, el PSOE votó en contra, porque al final en el Partido Socialista entre las víctimas y los delincuentes siempre se sitúan del lado de los delincuentes, muchas veces los suyos propios", ha afirmado.

AFEA AL PSOE NO ESTAR CON LOS PROBLEMAS DE LA GENTE COMO 'OKUPACION'

Según Muñoz, el PSOE "no puede hablar de los problemas reales de la gente" como el de la okupación porque "está preocupado de sus problemas", como "su corrupción" y "los acosos sexuales que hay en su Gobierno y también en el Partido Socialista", así como de "los casos de prostitución" que se han conocido.

Y frente a esto, ha proseguido, la vicepresidenta Yolanda Díaz y Sumar están con "esas amenazas ridículas que provocan la risa incluso de sus propios compañeros ministros del Gobierno", en alusión a las petición de Díaz exigiendo a Sánchez una profunda remodelación en el Ejecutivo. "Y no es para menos, es para reírse", ha apostillado.

El Partido Popular ha anunciado que Ester Muñoz visitará este 18 de diciembre Barcelona, donde "volverá a denunciar el problema de la okupación y la multirreincidencia", como ya hizo recientemente el presidente del PP.

