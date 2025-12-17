Gamarra: "La Audiencia Nacional ya investiga las cuentas del PSOE y no lo haría si no hubiera indicios de delito"

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decretó la apertura de una pieza separada con carácter reservado en la investigación sobre el caso Koldo, tras recibir documentación referida a pagos en efectivo realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre 2017 y 2024. De acuerdo con Europa Press, este procedimiento se encuentra bajo secreto judicial por un mes y ha sido trasladado a la Fiscalía Anticorrupción, que deberá emitir un informe sobre la documentación aportada.

Según reportó Europa Press, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, remarcó que la Audiencia Nacional está examinando las cuentas del PSOE. Gamarra señaló que esta investigación no se habría puesto en marcha "si no hubiera indicios de delito". La declaración de la dirigente del PP llegó después de que el propio Partido Socialista entregara información sobre los pagos realizados en metálico a varios de sus dirigentes, entre los que se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Europa Press detalló que estas pesquisas se suman al contexto de los informes emitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los últimos documentos de la UCO habrían sugerido la existencia de pagos sin respaldo documental en el periodo investigado. Gamarra recalcó que estos pagos se iniciaron en 2017, fecha clave en la que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General del PSOE.

Simultáneamente, según lo publicado por Europa Press, la apertura de la investigación reservada coincidió con las "advertencias" expresadas por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, durante una sesión de la comisión de investigación en el Senado. Cerdán no descartó la existencia de una presunta financiación ilegal dentro del partido. Según la información divulgada por Europa Press, este hecho fue subrayado por Cuca Gamarra, quien lo vinculó directamente con la gravedad de los hechos investigados y la consiguiente decisión judicial de abrir una pieza separada, secreta y específica para el análisis de la documentación suministrada por el PSOE.

En cuanto a los personajes involucrados, Gamarra sostuvo que la situación ha derivado en la investigación y encarcelamiento de figuras relevantes del entorno de Pedro Sánchez. Hizo mención directa al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García, quien da nombre al caso, y a Santos Cerdán, destacando que uno de estos exresponsables se encuentra actualmente en prisión y otro bajo investigación después de su reciente salida de la cárcel, según difundió el Partido Popular a medios y citado por Europa Press.

La dirigente del PP afirmó que el entorno del presidente del Gobierno también se ve señalado judicialmente: mencionó ambos procedimientos judiciales contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y su hermano David Pérez Sánchez-Castejón, quien se encuentra procesado. Gamarra sostuvo, según Europa Press, que “todo lo que rodea a Sánchez está bajo sospecha”, extendiendo este juicio al propio partido que lidera desde hace ocho años.

En declaraciones reproducidas por Europa Press, Gamarra cuestionó la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, al considerar que un líder bajo sospecha no debería dirigir el Gobierno de España. La portavoz popular insistió en que las circunstancias actuales justifican retornar la decisión a la ciudadanía, expresando que los electores deberían tener la posibilidad de “iniciar una etapa de confianza en unas instituciones alejadas de la corrupción que rodea al sanchismo”.

Europa Press precisó que el juez Ismael Moreno basó la apertura del caso en la documentación suministrada por el propio PSOE, relacionada con los flujos de dinero en metálico destinados a dirigentes del partido entre junio de 2017 y 2024. Este periodo cubre desde que Pedro Sánchez regresó a la Secretaría General. El secreto de la investigación pretende garantizar la independencia de la instrucción y preservar el contenido de las diligencias mientras la Fiscalía Anticorrupción analiza el material remitido y emite una valoración.

Sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, los recientes informes de la UCO, citados por Europa Press, habrían detectado movimientos de fondos cuya justificación documental no ha quedado clara, lo cual fortalece los indicios de presuntas irregularidades. La documentación entregada y las pesquisas asociadas buscan determinar el origen y el destino de los fondos, establecer si existió financiación irregular o ilegal y deslindar responsabilidades en caso de confirmarse la comisión de alguna infracción penal.

En el recorrido de las investigaciones el foco no solo queda en la estructura nacional del PSOE, sino también en la posible implicación de otras instancias o personas del entorno más cercano al presidente del Gobierno. El caso ya acumula diversas piezas separadas y líneas de análisis, de acuerdo con la información difundida por Europa Press, en respuesta a la complejidad que supone indagar flujos monetarios no bancarizados en el seno de una organización política.

El desarrollo de la causa y la resolución de la pieza secreta iniciada por el juez Moreno dependerán del análisis de la Fiscalía Anticorrupción y de las comparecencias previstas en la comisión de investigación del Senado, donde se han hecho advertencias directas sobre la posibilidad de que el partido haya incurrido en métodos de financiación incompatibles con la legislación vigente. La instrucción continuará en manos de la Audiencia Nacional, que ya dispone de la nueva documentación aportada y mantiene el caso bajo secreto temporal.