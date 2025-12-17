Espana agencias

El exconseller de ERC, Ernest Maragall, afirma que Sánchez está estropeando la dignidad de su cargo "a marchas forzadas"

El exconseller y exlíder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería ser el primer exponente de la dignidad institucional y la está estropeando "a marchas forzadas".

Lo ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4' recogida por Europa Press, en la que ha expresado que los dos grandes partidos del bipartidismo son "prisioneros de sus propias miserias" y que tanto PP como PSOE son estructuras muy débiles desde el punto de vista de transformación de España.

Sobre la extrema derecha, ha lamentado que hayan sabido encontrar mecanismos para conectar con la ciudadanía: "El problema no es la extrema derecha, el problema somos nosotros, que con lo que hemos hecho, y con lo que no hemos hecho, y con lo que no hemos cambiado ni sido capaces de afrontar, hemos generado las condiciones, hemos cultivado el camino".

RELACIÓN CON ERC: HABLA EN CONDICIONAL

Preguntado por si siente huérfano a escala política tras abandonar la disciplina republicana, ha expresado que habla de ERC en condicional: "ERC podría, ERC debería, ERC tendría que, sería bueno que...".

"Estamos en este momento, pues debemos contribuir todos juntos a que este condicional se convierta en afirmativo, y de presente, y ya veremos", ha dicho.

