Espana agencias

Cerdán se niega a contestar si hubo o no reunión Sánchez-Otegi antes de la moción de censura

Guardar

El exdirigente socialista Santos Cerdán se ha negado a aclarar este miércoles en el Senado si hubo o no una reunión entre el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y Pedro Sánchez en vísperas de votar la moción de censura, un encuentro que fue desvelado por Koldo García y confirmado por el exministro José Luis Ábalos y que niegan tajantemente los dos protagonistas.

En concreto, Koldo García declaró que llevó en coche a Sánchez y a Cerdán a un caserío en el País Vasco para reunirse con Otegi y negociar el apoyo de Bildu a la moción de cesura que le convirtió en presidente del Gobierno. El exministro Ábalos, que entonces era secretario de Organización del PSOE, avaló la historia asegurando que "fuentes conocedoras" de la reunión se lo habían confirmado.

Pero tanto Moncloa como Bildu, tanto Sánchez como Otegi, han negado que esa reunión se hubiera producido. El presidente ha dicho públicamente que nunca se ha reunido con Otegi y éste se ofreció incluso a dejar la política si alguien probaba ese encuentro.

Y aprovechando que este miércoles comparecía Santos Cerdán en el Senado, el senador del PP Gerardo Camps ha querido preguntar directamente al exdirigente socialista si es verdad o no que existió esa reunión en la que, según Koldo García, participó.

"¿Llevó Koldo García Izaguirre en un Toyota blanco al entonces candidato a la presidencia del Gobierno y a usted mismo desde el aeropuerto de Bilbao hasta un caserío para que se reunieran con Arnaldo Otegi? ¿Sí o no?", ha pedido saber.

Pero Cerdán se ha negado a contestar: ni lo ha confirmado, ni lo ha desmentido. "No responde", ha constatado Gerardo Camps, quien ha reprochado que el PSOE se relacione con quienes "ni siquiera condenan" los asesinatos de ETA. "¿Me puede explicar cómo pudo traicionar la memoria y la dignidad de las víctimas", ha espetado a Cerdán, otra pregunta que ha quedado sin respuesta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Leganes, Txantrea y Lainco Esportiu buscan dar la sorpresa en los octavos de final

Infobae

Aceptan penas de 2 y 3 años y medio de cárcel por intentar matar a un hombre junto a una discoteca de Sevilla

Aceptan penas de 2 y

El motor europeo pide suavizar las normas de CO2 para camiones, además de para los coches

Infobae

La preocupación de españoles por la vivienda sigue en aumento y sube 10 puntos en seis meses, según Eurobarómetro

La preocupación de españoles por

Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El subdirector general de Emergencias

El subdirector general de Emergencias afirma que el día de la DANA hubo debates largos y retrasos en las decisiones: “Nunca antes se había parado un Cecopi para reflexionar”

Sánchez se compromete con Pérez Llorca a reunir al Gobierno y a la Generalitat para tratar la reconstrucción tras la DANA: “Tendría que haberse hecho desde el principio”

Las claves de la baliza V-16, obligatoria en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026

La Fiscalía pide archivar el caso de Errejón y no le acusará de agresión sexual

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que estafó a 85 ancianos en ocho comunidades autónomas haciéndose pasar por técnicos de la luz

ECONOMÍA

Telefónica reduce a 4.554 las

Telefónica reduce a 4.554 las salidas mínimas por el ERE en su oferta definitiva de las negociaciones con sindicatos

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

El precio de la gasolina este 17 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La OCU alerta de una subida del 3,9% en los precios de la cesta de la compra de Navidad en lo que va de diciembre

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados