Cerdán niega "rotundamente" financiación ilegal del PSOE y dice que no controló el dinero de las primarias de Sánchez

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha negado "rotundamente" que el partido se haya financiado ilegalmente durante su etapa como 'número tres' del PSOE y ha asegurado que "nunca" controló el dinero el dinero de las elecciones primarias de 2017 en las que Pedro Sánchez alcanzó la Secretaría General del partido, al tiempo que ha defendido la legalidad de la misma. "El dinero salía de los afiliados y las afiliadas", ha afirmado.

Además, se ha desvinculado de la trama de presunta corrupción en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por la que fueron detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. "Ninguna (relación), si hubiera tenido algo, hubiera aparecido algo, seguro", ha indicado.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Cerdán ha asegurado que las primarias de 2017 "no se financiaron" con las "saunas" de Sabiniano Gómez, el suegro del presidente, sino a través de un sistema de microcréditos auditado por el Tribunal de Cuentas.

A la pregunta de si el PSOE, mientras él ha sido secretario de Organización, se ha financiado "ilegalmente", Cerdán ha respondido: "Lo aseguro rotundamente". Y sobre las primarias de Sánchez, Cerdán ha asegurado que "no controlaba el dinero en ningún momento de la campaña". "Yo no controlé ni un euro de ese dinero", ha manifestado.

"En el Tribunal de Cuentas ya ha quedado acreditado cómo se financió (la campaña de las elecciones primarias), con 'crowdfunding'. Está acreditadísimo. Pero como no les interesa la verdad, ni quieren saber la verdad, sino montar un relato*", ha expresado a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero.

