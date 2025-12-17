Cerdán niega financiación ilegal del PSOE y se desvincula de la empresa Servinabar: "No he tenido nada que ver"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha negado "rotundamente" que el partido se haya financiado ilegalmente durante su etapa como 'número tres' del PSOE y ha asegurado que "nunca" controló el dinero de las elecciones primarias de 2017 en las que Pedro Sánchez alcanzó la Secretaría General del partido, al tiempo que ha defendido la legalidad de la misma. "El dinero salía de los afiliados y las afiliadas", ha afirmado.

Además, se ha desvinculado de la trama de presunta corrupción en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por la que fueron detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. "Ninguna (relación), si hubiera tenido algo, hubiera aparecido algo, seguro", ha indicado. También ha negado tener "nada que ver" con la empresa Servinabar, salpicada en la investigación judicial.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', Cerdán ha asegurado que las primarias de 2017 "no se financiaron" con las "saunas" de Sabiniano Gómez, el suegro del presidente, sino a través de un sistema de microcréditos auditado por el Tribunal de Cuentas.

A la pregunta de si el PSOE, mientras él ha sido secretario de Organización, se ha financiado "ilegalmente", Cerdán ha respondido que "rotundamente" no. Y sobre las primarias de Sánchez, ha asegurado que él "no controlaba el dinero en ningún momento de la campaña". "Yo no controlé ni un euro de ese dinero", ha manifestado.

NO QUIEREN LA VERDAD, SÓLO SU RELATO

"En el Tribunal de Cuentas ya ha quedado acreditado cómo se financió (la campaña de las elecciones primarias), con 'crowdfunding'. Está acreditadísimo. Pero como no les interesa la verdad, sino montar un relato...", ha expresado a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero, reivindicando la legalidad en la financiación.

Y en otro momento el exdiputado socialista ha desmentido que su abogado se lo esté pagando el PSOE o alguna empresa. "Lo paga Santos Cerdán", ha agregado.

También ha tachado de "falsa" la acusación lanzada por el empresario Víctor de Aldama de que le entregó una comisión de 15.000 euros en un bar cercano a la sede federal del PSOE. "El señor Aldama sale de prisión con esa declaración falsa de que me dio un sobre con 15.000 euros un bar enfrente de Ferraz, seguramente al lado del furgón policial que está siempre allí", ha soltado el compareciente, remarcando que "nunca" ha estado con este empresario.

NO COLOCÓ A FAMILIARES EN SERVINABAR

Por otro lado, el exdirigente socialista se ha desvinculado de la empresa Servinabar, clave en la investigación judicial del 'caso Koldo' al haber sido, presuntamente, la herramienta que habrían utilizado Cerdán y sus socios para recibir el dinero de las obras bajo sospecha de amaño. También ha negado ser socio de Antxon Alonso, identificado como administrador de dicha compañía.

Cerdán ha afirmado "rotundamente" que no ha tenido "nada que ver" con Servinabar y ha negado haber colocado allí a familiares como su hermana o su cuñado o cargos como el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. "Eso es mentira", ha señalado al ser preguntado por esta cuestión.

A su vez, ha aseverado que "no hay pruebas de nada" que le relacionen con Servinabar, justo después de que la senadora Caballero le mostrara una fotocopia del documento en el que supuestamente constaría que Cerdán ostentaría el 45% de las acciones de la empresa.

Asimismo, ha sostenido que la adjudicación de las obras del túnel de Belate (Navarra), que se encuentra también bajo sospecha en la investigación judicial, fue "limpia" y "transparente". "Si algún navarro o navarra no se lo cree no será porque haya mirado los informes ni haya mirado nada. Es por la manipulación continua y mediática que hacen ustedes en Navarra", le ha espetado a la senadora de UPN María del Mar Caballero.