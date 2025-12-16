España

Feijóo confía en el “efecto dominó” tras las elecciones de Extremadura y en que Vox “no bloquee la gobernabilidad”

El líder del PP reconoce la dificultad creciente de alcanzar una mayoría absoluta el 21D, pero insiste en trabajar hasta el último día de la campaña para lograr “el mejor resultado posible”

Feijóo espera un "efecto dominó" con Extremadura y que Vox "no bloquee la gobernabilidad" votando con la izquierda. (Europa Press)

El futuro político de Extremadura se presenta como un escenario clave para las estrategias del Partido Popular. Así lo ve su líder, Alberto Núñez Feijóo, quiendurante una visita a Zahínos, en la provincia de Badajoz ha destacado que los próximos comicios autonómicos podrían marcar el inicio de un cambio profundo en la política española, al afirmar que “Extremadura es el primer paso de este cambio político”.

El popular espera que un posible triunfo en la región desencadene región tiene en un “efecto dominó” a nivel nacional. Feijóo ha situado el desafío electoral como el comienzo de una sucesión de citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Desde su perspectiva, el Gobierno central vive “el peor momento político de la historia reciente”, al referirse a la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante los presupuestos y a la existencia de “corrupción” en su entorno político y personal.

Durante su intervención, el líder del PP ha señalado que “el objetivo fundamental es desbloquear la gobernabilidad y tener más votos que toda la izquierda. Y espero que nadie bloquee a alguien votando con la izquierda”. Con ello, hizo un llamamiento indirecto a Vox ―la formación liderada por Santiago Abascal― para que no impida la formación de un gobierno si se diera una victoria del PP sobre el bloque de izquierda tras las elecciones.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado esta tarde el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre de 2025. (Fuente: Junta de Extremadura)

Ante los medios de comunicación, Feijóo ha informado que tanto el PP regional como su candidata, María Guardiola, mantienen la meta de superar en votos a todo el bloque de izquierdas, según ha informado Europa Press. Si bien ha reconocido la dificultad creciente de alcanzar una mayoría absoluta en el panorama actual, ha insistido en trabajar hasta el último día de la campaña para lograr “el mejor resultado posible”.

La necesidad de contar con Vox

Feijóo ha recalcado que “la mayoría de los votantes de Vox no entienden que ese partido tenga como objetivo fundamental criticar y descalificar a la presidenta y candidata del PP, María Guardiola, que todo apunta a que va a ganar las elecciones el domingo”. De esta forma, busca desalentar cualquier bloqueo de la gobernabilidad tras los comicios.

En cuanto a la valoración de la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo ha criticado el balance anual presentado por el mandatario este lunes, señalando que se realizó antes de que culminara el curso escolar. “Lo que está claro es que el balance del señor Sánchez ya está hecho, se lo ha hecho la UCO, la Guardia Civil, la UDEF, la Policía Nacional, los tribunales y las compañeras del partido que se han atrevido a denunciar los casos de corrupción de su Gobierno”, ha expuesto.

María Guardiola, presidenta de Extremadura
María Guardiola, presidenta de Extremadura y candidata del PP en las elecciones del 21D. (Carlos Criado/Europa Press)

Para Feijóo, las elecciones de este domingo que viene representan una “oportunidad histórica” para elegir entre consolidar un nuevo horizonte político bajo el PP, centrado en resolver los problemas de la ciudadanía, o quedar “bloqueados” en un escenario de inestabilidad. El líder de los populares ha apuntado que la prioridad de María Guardiola es trabajar por Extremadura, en contraste con lo que ha considerado la única preocupación de otras fuerzas por evitar la mayoría del PP. “Extremadura no merece pasarse cuatro años de sobresaltos por la irresponsabilidad de algunos políticos, merece tener cuatro años de estabilidad, prosperidad y avance”, ha indicado.

Preguntado por los comentarios de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la necesidad de una política “apasionada” y no “tibia”, Feijóo ha respondido con contundencia: “Los tibios no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, no tengo ningún interés en formar parte de ese equipo de tibios. No he sido tibio en mi vida”. Opinó que el debate sobre su perfil político resulta contradictorio, ya que “unos dicen que es un político muy duro y muy grosero y otros dicen que soy tibio”.

El dirigente gallego ha finalizado su intervención refiriéndose a la situación política de los votantes del PSOE y de Vox, subrayando que “no pueden seguir votando al partido de Sánchez si quieren mantener su partido en el futuro”, y que tampoco resulta comprensible que Vox dedique sus esfuerzos a criticar a María Guardiola, coincidiendo así con el objetivo del PSOE.

Con información de Europa Press

