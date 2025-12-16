Espana agencias

El Gobierno defiende el rescate a Plus Ultra y pide "que los bulos no terminen devorando la verdad"

Guardar

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la legalidad del rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra después de las recientes detenciones de directivos de la empresa por un presunto caso de corrupción.

"Creo que es importante que los bulos no terminen devorando la verdad" ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, al ser interrogada sobre si tienen la certeza de que el rescate se hizo conforme a la legalidad.

La portavoz ha recordado que en el año 2020, en plena pandemia de Covid, el Gobierno puso en marcha una línea de rescates de más de 3.000 millones de euros a través de la SEPI destinados a "empresas clave", "fundamentalmente aerolíneas" que vieron impedida su actividad por las restricciones decretadas para contener la expansión del virus.

Así, ha recordado que también se rescató a otras compañías como Air Europa, Volotea y Air Nostrum mediante créditos que ya se han devuelto en su mayoría junto con sus correspondientes intereses, ha recalcado. La ministra ha asegurado que la concesión de esos préstamos se estableció según criterios "transparentes" y teniendo en cuenta "aspectos técnicos".

Además ha subrayado que todos ellos han sido validados por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también la Comisión Europea, haciendo hincapié en que en otros países europeos no sucedió lo mismo y los rescates no fueron avalados por estas instituciones.

"Mucho cuidado porque creo que es importante que los bulos, que a veces podamos ver o escuchar, no destrocen la verdad", ha apuntado la ministra portavoz, que considera que este caso concreto es "claro y transparente".

Alegría ha sido interrogada al respecto, después de la detención de varias personas vinculadas a Plus Ultra, que recibió 53 millones de dinero público, el presidente Julio Martínez y el CEO, Roberto Roselli.

También fue detenido el empresario Vicente Martínez al que el PP vincula con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho el líder nacional Alberto Núñez Feijóo pidió a Zapatero que aclare si le dio un "chivatazo" antes de su detención para que borrase información.

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ponsarnau: "Hemos encontrado la forma de ser competitivos y ganar partidos"

Infobae

Abascal pide a Sánchez que si necesita vacaciones las tome "perpetuas" ante la "corrupción insoportable" en su "entorno"

Abascal pide a Sánchez que

Lucinda Brand consigue en Namur su tercera victoria y aprieta la clasificación

Infobae

El Rayo, a enderezar el rumbo, y el Betis a mantener la pujanza en zona europea

Infobae

2-2 El Atlético pincha en Eibar y se aleja de los puestos de Liga de Campeones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE entrega a la

El PSOE entrega a la Audiencia Nacional la documentación sobre los pagos en efectivo desde 2017 hasta 2024

Consumo detecta en Madrid 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales en Airbnb, pero la normativa autonómica solo permite retirar 300 anuncios

Lo que revelan los audios de los bomberos el día de la DANA: desbordamientos desde “primera hora”, un rescate en Utiel y la orden de retirarse del barranco del Poyo a las 14:42

El BBVA tendrá que devolver 1.532 euros a un cliente por incluir una cláusula abusiva en la que le obligaba a pagar todos los gastos derivados de un préstamo

Procedente el despido de un trabajador de un hotel que amenazó a su superior tras una discusión: “Nos vemos a las cuatro”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Muere el director de hoteles NH Nachó Ansó en un accidente de moto en Sevilla

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

DEPORTES

La confesión de la leyenda

La confesión de la leyenda del Chelsea John Terry: “Estaba en el piso 25. Se te pasan muchas cosas por la cabeza”

La Justicia condena al PSG a pagar a Mbappé 60 millones de euros por los salarios y las primas impagadas

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1