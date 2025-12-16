El Gobierno defiende el rescate a Plus Ultra y pide "que los bulos no terminen devorando la verdad"

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha defendido la legalidad del rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra después de las recientes detenciones de directivos de la empresa por un presunto caso de corrupción.

"Creo que es importante que los bulos no terminen devorando la verdad" ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, al ser interrogada sobre si tienen la certeza de que el rescate se hizo conforme a la legalidad.

La portavoz ha recordado que en el año 2020, en plena pandemia de Covid, el Gobierno puso en marcha una línea de rescates de más de 3.000 millones de euros a través de la SEPI destinados a "empresas clave", "fundamentalmente aerolíneas" que vieron impedida su actividad por las restricciones decretadas para contener la expansión del virus.

Así, ha recordado que también se rescató a otras compañías como Air Europa, Volotea y Air Nostrum mediante créditos que ya se han devuelto en su mayoría junto con sus correspondientes intereses, ha recalcado. La ministra ha asegurado que la concesión de esos préstamos se estableció según criterios "transparentes" y teniendo en cuenta "aspectos técnicos".

Además ha subrayado que todos ellos han sido validados por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también la Comisión Europea, haciendo hincapié en que en otros países europeos no sucedió lo mismo y los rescates no fueron avalados por estas instituciones.

"Mucho cuidado porque creo que es importante que los bulos, que a veces podamos ver o escuchar, no destrocen la verdad", ha apuntado la ministra portavoz, que considera que este caso concreto es "claro y transparente".

Alegría ha sido interrogada al respecto, después de la detención de varias personas vinculadas a Plus Ultra, que recibió 53 millones de dinero público, el presidente Julio Martínez y el CEO, Roberto Roselli.

También fue detenido el empresario Vicente Martínez al que el PP vincula con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho el líder nacional Alberto Núñez Feijóo pidió a Zapatero que aclare si le dio un "chivatazo" antes de su detención para que borrase información.

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, de guardia, acordó este pasado sábado la libertad con medidas cautelares para los tres detenidos por el 'caso Plus Ultra', como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el órgano judicial cada quince días. La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 y continúa bajo secreto de sumario. Investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta tanto al "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos en pandemia como al presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.