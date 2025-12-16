Espana agencias

Compromís exige "reformular" el Gobierno y apunta a las ministras de Hacienda y Vivienda

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha pedido este martes "reformular el Gobierno y los equipos" y ha señalado directamente a las ministras de Vivienda y de Hacienda, Isabel Rodríguez y María Jesús Montero, respectivamente, al considerar que la implementación de sus políticas "no está a la altura" de las necesidades sociales y, en el caso valenciano, no tiene en cuenta la infrafinanciación de esa comunidad.

En una rueda de prensa en el Congreso, Micó, adscrita al Grupo Mixto, ha defendido que "lo importante no es el quién, sino el para qué" debe Compromís seguir apoyando al Gobierno y ha reclamado un Ejecutivo que "haga políticas de izquierdas, a favor de la igualdad y para la mayoría social".

La parlamentaria ha asegurado que, a su juicio, "hay ministros y ministras que podrían cambiar", ha afirmado que no le gusta la labor que viene realizando la ministra de Vivienda y ha aposta por una persona "mucho más valiente" ante la situación actual. Asimismo, ha criticado la acción política de Montero al considerar que no atiende a la "infrafinanciación de los valencianos".

Micó ha subrayado que esa valoración "no es una cuestión relacionada con la corrupción política", sino con el cumplimiento del acuerdo de investidura y con que el Gobierno impulse medidas como un cambio en el sistema de financiación, la lucha contra la desigualdad, un escudo social efectivo, la paralización de la ampliación del puerto de Valencia y una respuesta activa frente a la emergencia climática y la recuperación tras la dana.

"Un bono de transporte --como el anunciado ayer por el presidente Pedro Sánchez-- está muy bien, pero tú puedes aprobarlo y al mismo tiempo puedes matar a impuestos a los grandes tenedores y a los especuladores y puedes hacer que los contratos de alquiler y el escudo social se renueven sin tener que estar todos los partidos de apoyo a la investidura presionando para que esto sea una realidad", ha apuntado.

"NECESITAMOS TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDADES"

Micó ha insistido en que pedirán a la Mesa del Congreso que ponga fecha para que el Pleno debata la creación de la comisión de investigación sobre los casos en los que están implicados José Luuis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, un órgano impulsado por el PSOE el pasado mes de junio.

"Se está demostrando que las comisiones de investigación sirven y debería de servir para que las personas que no quieren hablar y que no se sepa la verdad, la expresen ante la Cámara de representación parlamentaria. Necesitamos respuestas, transparencia y que se depuren responsabilidades políticas", ha exigido.

La diputada ha advertido de que, si el Ejecutivo no reacciona ante los casos de corrupción, los casos de machismo y esas demandas sociales, "posiblemente esta olla a presión que está encima de la mesa puede acabar reventando". En ese sentido, ha reiterado que Compromís dará apoyo al Gobierno "si reacciona positivamente" y deja claro el "para qué" de su acción política, y que, en caso contrario, se lo retirarán.

