Abascal pide a Sánchez que si necesita vacaciones las tome "perpetuas" ante la "corrupción insoportable" en su "entorno"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ironizado sobre el adelanto del balance del curso político realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando si realmente necesita vacaciones debería tomarlas "perpetuas", porque la situación de "corrupción absolutamente en todo su entorno" está siendo ya "insoportable" para los ciudadanos.

"Hemos escuchado al presidente del Gobierno después de comparecer ayer para propagar sus mentiras y hemos sabido que se va a tomar unas vacaciones escolares", ha espetado Abascal, quien ha insistido en que si Sánchez tiene "muchas ganas de vacaciones", más aún tienen los ciudadanos de que se las tome.

"Vemos que (Sánchez) tiene muchas ganas de vacaciones y nosotros también tenemos muchas ganas de que tome vacaciones. Y vamos a hacer todo lo posible para que Sánchez tome vacaciones, para que tenga un juicio justo y para que las vacaciones sean en Soto del Real", ha remarcado el líder de Vox en declaraciones a los medios este martes en Casares de las Hurdes (Cáceres), en el marco de una visita a la localidad con motivo de las elecciones en Extremadura del 21D.

Al respecto, ha defendido que "los españoles también necesitan vacaciones, los españoles necesitan salir adelante y los españoles necesitan que Sánchez tome vacaciones perpetuas". "Necesitamos librarnos de Sánchez y si tiene tantas ganas de vacaciones y tiene que tomarse otros cinco, otros siete, otros 25 días para descansar estamos todos encantados", ha subrayado.

En todo caso, ha añadido que lo preferible a su juicio sería que Pedro Sánchez "lo haga (tomar vacaciones) después de un juicio justo y de una condena para asumir responsabilidades por estar rodeado de corrupción absolutamente en todo su entorno".

CAMBIOS EN LA UCO

Por otro lado, cuestionado sobre cambios en la jefatura de la UCO por parte del Ministerio del Interior, Santiago Abascal ha reconocido que se teme "lo peor" al coincidir los mismos con supuestos casos de "corrupción" del PSOE, y ha subrayado que en Vox permanecerán "vigilantes" para que la Guardia Civil "pueda seguir haciendo su trabajo sin ningún tipo de interferencia de los corruptos".

"Tenemos que temer lo peor, tenemos que estar vigilantes y tenemos la obligación de tener sospechas de este gobierno. No podemos olvidar que la mafia del Peugeot 407 que partió precisamente de Extremadura como kilómetro cero recorriendo miles de kilómetros tiene hoy a tres de los cuatro miembros de ese viaje en prisión", ha dicho.

"No podemos olvidar que alteraron los resultados electorales dentro de su propio partido escondiendo votos, escondiendo urnas, y por lo tanto debemos temer que sean capaces de hacer cualquier cosa con las elecciones de todos, ante las cuales también estaremos vigilantes y debemos temer ante cualquier cambio que se produzca en estos momentos al frente de la UCO que es una institución que está persiguiendo la corrupción", ha remarcado.

"MAFIA CORRUPTA"

De otro lado, Abascal ha vuelto a cargar contra la "mafia corrupta" y "acosadora de mujeres" que, ha dicho, supone el Gobierno.

"Yo creo que este Gobierno lo he dicho muchos días y lo voy a seguir repitiendo no sólo es una mafia corrupta, sino que es una mafia acosadora de las mujeres", ha señalado.

"Y lo digo porque este gobierno llegó a caballos de una moción de censura presentada por un personaje como Ábalos y con dos banderas: la lucha contra la corrupción y se han corrompido como nadie, y la defensa del feminismo y han convertido a España en un país peligroso para las mujeres, un país que se dedica a importar criminales sexuales, un país que se dedica a poner en la calle a violadores y un país dirigido por un partido que por lo que estamos conociendo en estos días ha convertido el acoso a las mujeres en el ámbito del partido en un comportamiento habitual", ha remarcado.

CRÍTICAS AL GOBIERNO "DEPREDADOR"

Por otro lado, preguntado sobre los cambios introducidos por el Gobierno en las transferencia mediante Bizum a partir de 2026, el líder de Vox ha considerado que evidencian que el Gobierno central actual es "un gobierno depredador" y que pretende "destruir la prosperidad de los ciudadanos para convertirlos en dependientes del Estado y para que así no tengan otro remedio que votar a quienes dan las prebendas, las limosnas y las subvenciones".

Así, ha afirmado que el actual es un Gobierno que "no tiene límites en eso, que está intentando confiscar la riqueza de los ciudadanos permanentemente por todas las vías para gastarlo en porquerías ideológicas, para gastarlo en la destrucción de la economía aplicando agendas globales que destruyen el campo, la industria y que condenan definitivamente a las zonas rurales".

"Y lo peor de todo incluso, para robarlo y para gastárselo en prostitución como hemos conocido", ha lamentado.

