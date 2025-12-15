Espana agencias

Von der Leyen da un mensaje de apoyo al campo antes de la protesta del jueves en Bruselas

Bruselas, 15 dic (EFECOM).- A pocos días de la manifestación del jueves en Bruselas del campo europeo contra los recortes en la futura Política Agrícola Común (PAC), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la agricultura será "un elemento central" en el próximo periodo presupuestario, que incluirá una "dotación mínima" de apoyo a la renta, que los países podrán complementar.

Así lo indicó Von der Leyen este lunes en un discurso retransmitido durante la apertura de los llamados "Agri-Food days" (Días Agroalimentarios), una conferencia anual organizada por la Comisión Europea (CE) que reúne a agricultores, políticos, líderes empresariales, académicos y la sociedad civil para debatir sobre el futuro del sector.

"Permítanme asegurarles que la agricultura será un elemento central de nuestro próximo presupuesto. No solo estamos estableciendo una dotación mínima para el apoyo a la renta de agricultores y pescadores, sino que los Estados miembros y las regiones tendrán la facultad y la flexibilidad para brindar mayor apoyo a las zonas rurales. De esta manera, ese apoyo podrá llegar donde más se necesita", explicó.

Von der Leyen dijo ser consciente de los "importantes obstáculos" que afronta el sector, incluidos los aranceles, el aumento de los costes de producción o el impacto de las condiciones climáticas extremas; e indicó que, para ayudar a los productores, Bruselas está actuando con medidas en cuatro ámbitos, empezando por la simplificación normativa.

Otras medidas, señaló, son la nueva estrategia de renovación generacional destinada a ayudar a los jóvenes agricultores para hacer más fácil y atractivo poner en marcha una explotación agrícola y los nuevos acuerdos comerciales que la UE está firmando.

Estos, añadió, están acompañados de las "protecciones y salvaguardias necesarias" para asegurar "la igualdad de condiciones" y una protección de los estándares de seguridad alimentaria.

En el próximo periodo presupuestario España dispondrá de 79.900 millones de euros para distribuir entre fondos regionales y ayudas agrícolas entre 2028 y 2034, según la propuesta de presupuesto de la Comisión Europea, lo que supone casi un 20 % menos de lo asignado en el periodo actual.

Los convocantes de la manifestación del jueves esperan una gran movilización del sector en Bruselas, coincidiendo con una cumbre europea, con el objetivo de rechazar el recorte presupuestario a los fondos, así como la competencia desleal de los acuerdos de libre comercio con terceros países y la asfixia burocrática. EFECOM

