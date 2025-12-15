Espana agencias

Victoria agónica de los Lakers, Curry héroe y villano; y los Nets se ensañan con los Bucks

Guardar

Washington, 14 dic (EFE).- Los Lakers se resarcieron este domingo de su eliminación en la NBA Cup con un triunfo por 114-116 frente a los Phoenix Suns, mientras que los Golden State Warriors cayeron 136-131 ante los Portland Trail Blazers pese al festival de Stephen Curry y los Brooklyn Nets propinaron una paliza 127-72 a los Milwaukee Bucks.

Lakers (18-7) y Suns (14-12) podrían haber estado en Las Vegas de haber ganado sus eliminatorias de cuartos de final de la NBA Cup contra los San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder, respectivamente.

Los Lakers tenían una ventaja de 20 puntos en el último cuarto, pero Phoenix reaccionó con un parcial de 35-14 hasta ponerse uno arriba (114-113) con un triple de Dillon Brooks a 12 segundos.

Pero fue una remontada frustrada, ya que los Lakers se llevaron el partido en los instantes finales desde la línea de tiro libre.

Luka Doncic terminó como el máximo anotador de los Lakers con 29 puntos, aunque con muchos problemas de puntería: 7 de 25 (28 %) en tiros de campo, incluido un 2 de 14 en triples (14,3 %). LeBron James aportó 26 puntos y Deandre Ayton 20 puntos y 13 rebotes.

Devin Booker, en su regreso de la lesión que le impidió jugar los cuartos de la NBA Cup, terminó con 27 puntos.

Stephen Curry deslumbró en Portland con 48 puntos, incluidos 12 triples, pero en sus últimos cuatro ataques, con los Warriors jugándose la vida, encadenó un triple fallado, una bandeja errada, una pérdida y otro tiple fallado.

Pese a esos dos fallos finales, Curry terminó con un 12 de 19 desde el exterior, un más que notable 63,2 %.

Este juego entre Warriors (13-14) y Blazers (10-16) tuvo 20 alternancias en el marcador y 14 empates.

Para los Blazers, Shaedon Sharpe y Jerami Grant terminaron con 35 puntos cada uno, mientras que Deni Avdija anotó 26.

Los Nets (7-18) nunca habían ido 30 puntos arriba en lo que va de temporada. Hoy derrotaron a los Bucks (11-16) de 45, una auténtica humillación para un equipo que sin Giannis Antetokounmpo ha firmado un pobre balance de 2-8.

Jordi Fernández no pudo presenciar en directo la exhibición de sus hombres por enfermedad, sustituido en el banquillo por su segundo, Steve Hetzel.

Hasta nueve jugadores de los Nets terminaron con dobles dígitos esta noche en Brooklyn, encabezados por el novato ruso Egor Dëmin, con 17 puntos.

Además de estos partidos, los Atlanta Hawks ganaron 120-117 a los Philadelphia 76ers con 27 puntos y 10 rebotes de Dyson Daniels y 20 puntos y 15 rebotes de Onyeka Okongwu.

Los Washington Wizards superaron 89-108 a los Indiana Pacers en su segundo triunfo a domicilio de la temporada, mientras los Charlotte Hornets ganaron en la prórroga 111-119 a los Cleveland Cavaliers.

Los New Orleans Pelicans vencieron 104-114 a los Bulls en Chicago y, en Mineápolis, los Minnesota Timberwolves derrotaron 117-103 a los Sacramento Kings con 24 puntos y 10 rebotes de Julius Randle. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

UE acuerda posibilidades de pesca para 2026 con 143 días de capturas en el Mediterráneo

Tras intensas negociaciones en Bruselas, se estableció un nuevo marco para faena en el Mediterráneo hasta 2026, que supondrá mantener las restricciones implementadas en 2025 y abandonar el plan inicial de recortes propuesto por la Comisión Europea

Infobae

La transposición vía reglamento de la directiva de SMI abre otro frente a Trabajo con CEOE

El Gobierno planea aprobar por decreto la normativa para salarios mínimos, lo que podría enfrentar al Ministerio de Trabajo con la patronal, que rechaza la medida. Los sindicatos exigen además que la subida no se compense con pluses

Infobae

El Gobierno aprobará mañana 100 millones para Canarias por la atención a menores migrantes

Infobae

Sánchez hace balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Infobae

Sánchez Arévalo: "La sensación de comunidad de las rondallas me enganchó muchísimo"

El director apuesta por un retrato emotivo de las agrupaciones tradicionales gallegas, destacando la fuerza del trabajo colectivo y su impacto en una aldea marcada por la tragedia, con el objetivo de atraer nuevamente al público a los cines

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El puesto fronterizo de La

El puesto fronterizo de La Jonquera, junto a Francia, se encuentra en una situación “imposible de soportar”: los agentes de la Guardia Civil han caído de 52 a 14

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El pulso entre PP y Vox marca la recta final de las elecciones de Extremadura: una campaña similar para conquistar al mismo votante

El PSOE extremeño trata de remontar una debacle prevista por las encuestas con un Sánchez volcado con un candidato que no ilusiona

Los 800 ‘afortunados’ de Las Rozas: la única de las 25 grandes ciudades de Madrid que obsequia a sus funcionarios con una cesta de Navidad

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

Regalar sí es cuestión de edad: los boomers gastan más, los Z son más rácanos, los X optan por lo práctico y los millennials por experiencias

Defender el campo contra el “fanatismo climático”, bajar impuestos y recortar cargos: las propuestas de Vox para las elecciones de Extremadura

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”