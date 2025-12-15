Espana agencias

Una de cada tres personas LGTBI ha tenido que dejar su casa familiar por ser del colectivo

Guardar

Madrid, 15 dic (EFE).- El 34 % de las personas LGTBI ha tenido que dejar su casa familiar en los últimos 5 años: un 17 % se ha visto obligada a vivir con familiares o amistades, un 10 % ha estado en un alojamiento temporal, un 9 %, ha vivido en un lugar inadecuado y un 4,5 % ha dormido en la calle.

Son datos de la investigación 'Estado LGTBI+ 2025: Informe socioeconómico', elaborada por la consultora 40DB y la Universidad Salamanca y presentada este lunes por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

La presidenta de la Federación, Paula Iglesias, ha indicado que las principales causas de esta expulsión del hogar tienen que ver con la visibilidad de la orientación sexual o la identidad de género y problemas con la familia.

Iglesias ha denunciado que esta expulsión del hogar expone a más acoso, discriminación y violencia y ha explicado que los datos evidencian que se está produciendo un empeoramiento de la situación socioeconómica del colectivo LGTBI+ en España, que padece inestabilidad y exclusión social.

Las personas trans son las más afectadas por esta expulsión del hogar, ya que un 53,2 % se ha visto expuesta a una situación de sinhogarismo y hasta un 9,4 % ha tenido que dormir en la calle.

Entre los datos hechos públicos este lunes (a partir de 800 entrevistas a personas LGTBI+), la tasa de desempleo del colectivo es del 12,2 % (superior al 10,45 % de la total): un 8,2 % entre los hombres y un 14,10 % entre las mujeres. Sin embargo, respecto a la tasa de actividad, la población LGTBI+ se sitúa en el 82,8 %, frente al 59,3 % de la población general y el 41,7 % posee formación universitaria, frente al 24,8 % de la población total.

El colectivo registra un mayor impacto de la baja intensidad laboral, esto es, trabaja tres meses o menos al año, que ha pasado del 14,7 % en 2024 al 21,9 % en 2025.

Un 11,5 % de la población LGTBI+ dispone de menos de 1.000 euros de ingresos netos al mes, frente a un 7,05 % del total de población.

La investigación de la FELGTBI+ alerta de mayores tasas de riesgo de pobreza entre el colectivo, particularmente entre las mujeres.

Así, la tasa de riesgo de pobreza en hogares unipersonales de mujeres lesbianas, bisexuales y trans se sitúa en el 15,7 % (frente al 11,3 % del total de mujeres) y en los monomarentales, en el 33,1 % (frente al 29 %).

El 24,8 % del colectivo LGTBI+ no puede comer carne, pollo o pescado cada dos días, frente al 6,1 % de la población general; el 30 % ha tenido retrasos con la hipoteca, el alquiler o el pago del algún recibo frente al 14,2 % total; y el 43,3 % de las personas LGTBI+ no puede mantener su casa a una temperatura adecuada, frente al 17,6 % de la población total, según el estudio.

La presidenta de FELGTBI+ ha señalado que esta investigación rompe con el mito extendido de que el colectivo goza de privilegios económicos, pues presenta más desempleo, menos ingresos, baja intensidad laboral, más pobreza y más temporalidad. La situación se agrava para mujeres y personas trans, así como para aquellas que pertenecen a una minoría étnica, tienen más de 55 años, discapacidad o VIH.

Ante esta realidad, ha exigido a los poderes públicos medidas para abordar estos problemas estructurales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Carrión: "Sabemos que va a salir todo bien y con esa mentalidad vamos a Sevilla"

Infobae

The Hives y Counting Crows estarán en el Azkena Rock Festival de Vitoria de 2026

Infobae

Dos detenidos por vender medicamentos sin prescripción médica a través de redes sociales

Infobae

Pradas se acoge a su derecho a no contestar preguntas en la comisión del Congreso sobre la dana por estar imputada

Pradas se acoge a su

La 'Fiore' se refugia en sus instalaciones hasta nuevo aviso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salomé Pradas se niega a

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Improcedente el despido de un conductor de ambulancia que tuvo un accidente de tráfico por haber prescrito el plazo para aplicar la falta

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de repetir la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

ECONOMÍA

Rubén López, asesor financiero: “Si

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”