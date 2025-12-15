Espana agencias

Una acusación popular pide un careo entre Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón

València, 15 dic (EFE).- Una de las acusaciones populares en la causa penal sobre la dana, Acció Cultural del País Valencià, ha solicitado este lunes que se celebre un careo entre el exjefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y la exconsellera de Interior Salomé Pradas, para aclarar "contradicciones" en sus afirmaciones.

Además, ha planteado a la jueza de Catarroja (Valencia) que se requiera a la dirección general de la Abogacía General de la Generalitat que informe sobre las "consultas verbales o escritas" de altos cargos de la entonces Consellería de Justicia e Interior o de Presidencia de la Generalitat sobre un "hipotético confinamiento" de la población la tarde de la dana, el 29 de octubre de 2024.

Esta acusación popular también ha propuesto que la dirección general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno valenciano informe sobre el proceso de sustitución del teléfono móvil de Cuenca que se llevó a cabo el pasado 15 de junio, según la diligencia a la que ha tenido acceso EFE.

Acció Cultural justifica en su escrito esta petición en que en las dos declaraciones testificales de Cuenca se constatan "graves inexactitudes, por lo que es esencial" llevar a cabo determinadas diligencias que contribuyan a esclarecer "elementos esenciales" de la gestión de la emergencia de la dana.

Esta acusación considera "especialmente relevante la contradicción" en la última testifical de Cuenca, el pasado viernes, en las que contradijo "las tajantes" manifestaciones públicas de Pradas de que jefe de gabinete le comunicó que "no debía molestar" al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y tenía que canalizar toda la información que le quisiera trasladar a través de él.

Señala que la ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que cuando los testigos o los procesados discrepen sobre algún hecho o circunstancia que interese en el sumario, el juez podrá celebrar un careo entre ambos, e indica que sería obligatorio para el testigo, si así se acuerda, pero no para una investigada, por lo que hasta su celebración no se sabrá si va a participar o no.

Asimismo, indica que Cuenca hizo referencia a contactos de altos cargos del Gobierno valenciano con la Abogacía de la Generalitat "a fin de que estuvieran prevenidos por si hubiera que realizar un informe sobre un hipotético confinamiento acordado por los responsables de la emergencia, con la probabilidad de que se le hubiera solicitado informe oral u escrito sobre tal eventualidad".

Sobre el teléfono móvil, esta acusación indica que el informe de la Generalitat debe expresar las razones por las que se solicitó y aceptó la sustitución del teléfono móvil de Cuenca, identificación del funcionario que llevó a cabo la operación y la verosimilitud de que en el proceso haya desaparecido "un año de wasaps, fotografías y documentos", como declaró el testigo.

Igualmente, pide que se especifique si es posible recuperar esos mensajes "presuntamente 'desaparecidos'" y cómo se podría realizar, y si la eliminación y reinstalación de la aplicación de WhatsApp permite recuperar en el dispositivo todos los mensajes y conversaciones no borrados y acceder a ellos en la aplicación web en el ordenador, tableta u otros dispositivos. EFE

