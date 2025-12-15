Ucrania y Alemania lanzan la primera coproducción conjunta de drones ucranianos en Europa

Berlin, 15 dic (EFECOM).- El fabricante alemán Quantum-Systems y la empresa ucraniana Frontline Robotics anunciaron este lunes la creación de la empresa conjunta Quantum Frontline Industries (QFI) que establecerá en Europa la primera línea de producción totalmente automatizada y a escala industrial de drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Para Yevguén Tretiak, director ejecutivo de Frontline Robotics, esta primera empresa conjunta de defensa ucraniano-alemana suministrará a las Fuerzas de Defensa de Ucrania "miles de drones para repeler al agresor ruso".

Se mostró seguro, además, de que servirá de ejemplo que allanará el camino para futuras colaboraciones de este tipo.

"Los ucranianos han revolucionado la guerra con drones, ahora nosotros revolucionaremos juntos la guerra industrial. Para Quantum Systems, este es el siguiente paso lógico tras nuestra probada trayectoria en apoyo a Ucrania. Junto con Frontline Robotics, aprovecharemos nuestra experiencia demostrada y crearemos la primera capacidad de producción extranjera de Europa a esta escala para Ucrania", señaló el codirector ejecutivo del fabricante alemán, Sven Kruck.

El exoficial de infantería de las Fuerzas Armadas Alemanas y director de relaciones gubernamentales y de desarrollo empresarial de Quantum Systems desde 2023, Matthias Lehna, quien se desempeñará como director general de Qantum Frontline Industries, señaló que los tres objetivos de QFI son "escalar, expandirse y crear".

"Nuestra nueva empresa conjunta reunirá la excelencia de la ingeniería alemana con el sentido de la urgencia ucraniano para producir en masa los drones urgentemente necesarios para Ucrania, ampliar su cartera y crear nuevos productos que amplíen los límites de lo posible", añadió.

Mikita Rozhkov, director de desarrollo empresarial de Frontline Robitics, subrayó que sus drones son esenciales y tienen una gran demanda en el frente de Ucrania, por lo que se hace necesario ampliar la producción en serie.

"En tiempos de guerra es difícil encontrar lugares seguros para la fabricación dentro de Ucrania. La asociación con Quantum Systems nos permite ampliar nuestra capacidad de producción y reforzar aún más las Fuerzas de Defensa", afirmó Mykyta Rozhkov, director de desarrollo empresarial de Frontline Robotics.

Por motivos de seguridad no se darán a conocer detalles sobre la ubicación de QFI, cuyo lanzamiento es resultado de la alianza estratégica firmada por ambas empresas a principios de año.

En el marco de la iniciativa gubernamental ucraniana "Build with Ukraine", la nueva empresa producirá en serie drones multiuso probados en el campo de batalla desarrollados por Frontline Robotics y el 100 % de los sistemas producidos en Alemania serán entregados a las Fuerzas de Defensa de Ucrania en volúmenes definidos por el Ministerio de Defensa ucraniano.

Según el comunicado, la combinación de la tecnología ucraniana con la automatización industrial alemana dará lugar a un nuevo modelo de coproducción transfronteriza en materia de defensa, además de abrir oportunidades de empleo en Alemania para los ucranianos.

Quantum Systems proporcionará la infraestructura industrial y las operaciones de producción, mientras que Frontline Robotics aportará diseños con licencia, formación y asistencia durante todo el ciclo de vida, de conformidad con las estándares de la OTAN. EFECOM