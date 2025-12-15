Espana agencias

The Hives y Counting Crows estarán en el Azkena Rock Festival de Vitoria de 2026

Vitoria, 15 dic (EFE).- El grupo sueco The Hives y los estadounidenses Counting Crows actuarán en el Azkena Rock Festival de Vitoria que celebrará su 24 edición entre el 18 y el 20 de junio de 2026.

La organización del festival ha informado este lunes de las nuevas incorporaciones al cartel del Azkena. The Hives, liderados por Howlin’ Pelle Almqvist, demostrará en Mendizabala su capacidad de conexión con el público construida a base de actitud punk, melodías irresistibles y una estética salvaje.

El rock alternativo americano de los noventa y primera década de los 2000 estará representado por Counting Crows, gracias a la voz inconfundible de Adam Duritz y a la interpretación de clásicos atemporales como Mr. Jones o Accidentally in Love.

También actuará la banda madrileña Alcalá Norte y la estadouniense Superchunk, así como los británicos The Temperance Movement, los suecos Hällas y los estadounidesnses Vandoliers.

Desde Holanda llegarán DeWolff y el rock vasco estará representado por cuarteto vitoriano Lepora.

En esta cita rockera estarán otros grandes del rock confirmados hace varias semanas como Alice Cooper y los pioneros del punk rock californiano Social Distortion.

Imelda May, Jason Isbell & the 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Sleaford Mods, SUGAR, The Adicts, Evaristo, Circle Jerks, Corrosion of Conformity, Therapy?, The Damn Truth, The Del Fuegos, Discharge, Split Dogs, Starbenders, Tropical Fuck Storm, Voivod, Rodeo y Nhil son otros de los grupos que estarán en Mendizabala. EFE

