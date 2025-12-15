Temas del día de EFE Economía del lunes 15 de diciembre de 2025 (13:00 horas)

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un nuevo abono transporte único de 60 euros al mes y de 30 euros para los menores de 26 años para viajar por todo el país en trenes de cercanías y media distancia y autobuses de la red estatal.

PERMISOS LABORALES

Madrid - El Ministerio de Trabajo trata este lunes de cerrar un acuerdo con los sindicatos sobre la ampliación de los permisos por fallecimiento y la adopción de otros nuevos, tras dar por concluida la semana pasada la negociación con CEOE y Cepyme, ante su rechazo a la propuesta gubernamental.

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 64 millones de euros a la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos sin licencia.

- El titular de Consumo, Pablo Bustinduy, ha avanzado que el Ministerio tramita otros expedientes sancionadores similares al de Airbnb. (Texto enviado a las 10:14 horas) (Foto) (Vídeo)

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - La compraventa de viviendas cae un 2,5 % interanual en octubre, aunque el número de operaciones acumuladas en los diez primeros meses del año supera las 600.000, casi las mismas que en todo el año 2024, según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE).

ESPAÑA DEUDA

Madrid - La deuda pública de España marca un nuevo récord en el tercer trimestre del año al alcanzar los 1.709.330 millones de euros, 18.408 millones más que en los tres meses previos, aunque la ratio de deuda sobre PIB cae dos décimas, al 103,2 %, debido al crecimiento económico, según los datos actualizados este lunes por el Banco de España.

- La deuda pública italiana aumentó a 3,13 billones de euros en octubre. (Texto enviado a las 10:50 horas)

UE MOTOR

Bruselas - La industria europea de la automoción ha reclamado este lunes a la Comisión Europea que revise también la normativa para descarbonizar el sector de los camiones y autobuses, en la víspera de que Bruselas presente un plan que relajará las obligaciones de reducción de emisiones de CO2 para coches y furgonetas.

ESPECIAL 2025 ECONOMÍA

Madrid - España cerrará el año con un crecimiento cercano al 3 %, más del el doble del previsto para la eurozona, gracias al dinamismo del mercado laboral y a la fortaleza del consumo de las familias y la inversión, en un escenario global marcado por los aranceles y en un contexto interno en el que siguen pendientes retos estructurales.

EMPRESAS AZUCARERA (Entrevista)

Madrid - El consejero delegado (CEO) de AB Azucarera, Juan Luis Rivero, prevé que la empresa revierta la situación de pérdidas y recupere el umbral de rentabilidad al término del ejercicio actual (en agosto de 2026), además de garantizar la actividad de las tres fábricas que funcionan actualmente.

CHINA INDUSTRIA

Pekín - La producción industrial en China creció un 4,8 % interanual en noviembre, lo que supone su tercer mes consecutivo de ralentización, según los datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

- Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo mes consecutivo. (3:07 horas)

- La promotora china Vanke no convence a bonistas y dispondrá de 5 días para evitar impago (5:41 horas)

