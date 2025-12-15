Espana agencias

Sumar mantiene su pulso a Sánchez para que cambie ministros a pesar de su negativa: "El inmovilismo no nos vale"

Guardar

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha mantenido la exigencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que acometa una remodelación de Gobierno y ha calificado de "insuficiente" su comparecencia este lunes, dado que sigue sin responder a cuál va a ser la hoja de ruta para que el Ejecutivo salga la "grave crisis".

"El inmovilismo ante esta situación no es una opción. El inmovilismo, en estos momentos, es el principal aliado que tienen para tratar de alcanzar el Gobierno", ha agregado en rueda de prensa este lunes para demandar que la respuesta de Sánchez tiene que ser un "indispensable" relanzamiento del Gobierno, que pasa por renovar los equipos de los ministerios y potenciar la agenda social.

Urtasun ha evitado responder a la pregunta de si Sumar saldrá del Gobierno en caso de que Sánchez no atienda la demanda de acometer una crisis de Gobierno, como ha rechazado este mismo lunes, pero ha demandado que el presidente tiene que dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción y acoso sexual que salpican en el entorno del PSOE.

"Nosotros queremos que esto sea el ecuador de la legislatura, pero el inmovilismo no nos vale y para eso hay que tomar decisiones", ha exclamado el también ministro de Cultura.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez asegura que en las próximas semanas se verá la "pulcritud" de las cuentas del PSOE

Infobae

Junts emplaza a ERC a trabajar conjuntamente para obtener el "máximo rendimiento nacional"

Infobae

El grupo de Leire Díez se embolsó sobrecostes del 50 % de 2 contratos de Enusa con Acciona

Infobae

El Gobierno promueve que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Unesco y la OMT

Infobae

Tráfico realizará 35.000 pruebas de alcohol y drogas al día en la semana previa a Navidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez busca apoyo “hasta debajo

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”