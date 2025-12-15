'Siempre disponibles', el calendario del Ejército de Tierra que da voz a 'héroes anónimos'

Madrid, 15 dic (EFE).- "Siempre disponibles" es el lema del calendario 2026 del Ejército de Tierra, que este año rinde homenaje a aquellos militares, 'héroes anónimos' que más allá del sentido del deber, en la mayoría de casos estando fuera de servicio, decidieron intervenir para ayudar a alguien que en ese momento lo necesitaba.

El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEMA), general Amador Enseñat, ha presentado el almanaque en un acto presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha contado con el testimonio de algunos de los protagonistas, tanto soldados como personal civil que recibió la ayuda.

Entre ellos, Regina Rostas, una mujer que salvó la vida gracias al cabo Bodega que la auxilió mientras estaba siendo apuñalada por un hombre en el barrio madrileño de Carabanchel. "Sin su ayuda yo estaría muerta", ha asegurado la víctima visiblemente emocionada.

Los soldados Amar, Bernal, Denis, Santillan y Nadales, los cabos García, Puerta y Dávila, el coronel Vázquez, el sargento Martín, los capitanes Pizarro y castaño o la sargento primero Camacho son otros de los protagonistas.

La ministra de Defensa ha valorado a los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, más de 60.000 del Ejército de Tierra, que están siempre disponibles para servir a la sociedad, con humildad y generosidad, en un mundo en el que todos quieren ponerse medallas.

"Donde haya un uniforme sabemos que podemos estar siempre más tranquilos", ha asegurado Robles, que ha agradecido a los 12 protagonistas del calendario su espíritu de sacrificio, de entrega y de servicio a España.

El JEMA, por su parte, ha asegurado que cada página del almanaque refleja la esencia de lo que significa servir a España y ha explicado que las acciones seleccionadas son solo una pequeña muestra y cada una de ellas "evidencia valores imprescindibles en el Ejército como la vocación de servicio, la entrega ante la adversidad y el valor".

"Las historias que inspiran el calendario revelan la calidad humana de los militares que sin buscar reconocimiento responden con determinación cuando la vida de otros depende de su actuación", ha subrayado el general Enseñat.

En un acto anterior, Robles ha reconocido el esfuerzo y los logros de los deportistas militares del Ejército de Tierra que han destacado en diferentes modalidades a lo largo del año 2025, y les ha agradecido su contribución a los valores del deporte y la excelencia en el ámbito militar.

“En un contexto tan exigente como es el Ejército de Tierra, la preparación física es esencial, porque cuando esta existe no solo hay fuerza física, sino también fortaleza intelectual, moral y humana”, ha afirmado la ministra. EFE