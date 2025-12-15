Sánchez y Feijóo felicitan a José Antonio Kast por su victoria en Chile

Madrid, 15 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han felicitado este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile.

"Felicito a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que, asegura, seguirá trabajando y profundizando en su relación.

Un compromiso que reitera el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado en el que felicita a Kast y expresa la voluntad del Ejecutivo de trabajar de forma estrecha con su gobierno para seguir fortaleciendo la amistad de ambos pueblos y la relación estratégica de los dos países en beneficio de sus ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano.

El presidente del PP ha dado también en X la enhorabuena a Kast por su "abrumadora" victoria y ha resaltado que "los chilenos han elegido en libertad".

Kast ha ganado este domingo las elecciones presidenciales de Chile al derrotar por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, ha obtenido el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de Jara, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE