Espana agencias

Sánchez y Feijóo felicitan a José Antonio Kast por su victoria en Chile

Guardar

Madrid, 15 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han felicitado este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile.

"Felicito a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones y al pueblo chileno por una jornada electoral ejemplar", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que, asegura, seguirá trabajando y profundizando en su relación.

Un compromiso que reitera el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado en el que felicita a Kast y expresa la voluntad del Ejecutivo de trabajar de forma estrecha con su gobierno para seguir fortaleciendo la amistad de ambos pueblos y la relación estratégica de los dos países en beneficio de sus ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano.

El presidente del PP ha dado también en X la enhorabuena a Kast por su "abrumadora" victoria y ha resaltado que "los chilenos han elegido en libertad".

El Gobierno felicita a José Antonio Kast como próximo presidente de Chile y expresa su voluntad de trabajar de forma estrecha con su Gobierno para seguir fortaleciendo la amistad entre nuestros pueblos y la relación estratégica entre ambos países en beneficio de nuestros ciudadanos y de la prosperidad del espacio iberoamericano.

Kast ha ganado este domingo las elecciones presidenciales de Chile al derrotar por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, ha obtenido el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de Jara, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La AN decide este sábado si envía a prisión a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Los tres arrestados comparecen ante el juez tras una operación de la Guardia Civil por adjudicaciones ilícitas, registros en varios organismos y diligencias en curso por delitos de corrupción, mientras otras figuras relevantes también son investigadas, según confirmaron fuentes judiciales

La AN decide este sábado

La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas de cauces por las intensas lluvias

Infobae

Junts asegura a Sánchez que no tendrá PGE y que, aunque trate de cumplir ahora acuerdos, la ruptura es "irreversible"

El partido liderado por Carles Puigdemont comunicó al Gobierno que, tras incumplimientos en pactos clave y agravios políticos recientes, la desconfianza es insalvable, por lo que rechaza respaldar iniciativas presupuestarias o cualquier proyecto del Ejecutivo

Junts asegura a Sánchez que

La sentencia Bosman cumple 30 años: el caso que revolucionó el deporte y quebró una vida

Infobae

Copa prenavideña de máximo riesgo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

Un juez ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar después de que un detective demostrase que vivía allí con su nueva pareja

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”