Sánchez se reunirá con Junqueras (ERC) a principios de año para abordar la continuidad de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunirán a principios de 2026 para abordar la continuidad de la legislatura y cuestiones como los presuntos casos de corrupción y acoso en el PSOE así como el cumplimiento de los acuerdos.

Lo ha avanzado el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en una rueda de prensa, en la que ha explicado que así lo acordaron Junqueras y Sánchez durante una llamada este fin de semana ante "las noticias aparecidas que pueden poner en riesgo la continuidad de la legislatura".

Albert ha explicado que, como Sánchez se encuentra en el Consejo de Europa esta semana y la semana que viene es Navidad, la reunión se tendría que llevar a cabo a inicios de año.

