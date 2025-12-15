Sánchez dice que pidió la dimisión de Rajoy por "financiación irregular" del PP pero las cuentas del PSOE son limpias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que en el pasado pidió la dimisión de su antecesor Mariano Rajoy ante un caso "flagrante" de financiación irregular en el Partido Popular y considera que en este momento la situación es diferente porque las cuentas del PSOE son "limpias".

Por otro lado, ha alejado la posibilidad de acometer una crisis de Gobierno profunda, tal como le ha pedido el socio de Gobierno, Sumar, asegurando que está muy "orgulloso" del trabajo de todos sus ministros.

En la rueda de prensa de balance del curso político que se ha celebrado este lunes en La Moncloa, Sánchez ha asegurado "no hay caso de financiación irregular en el PSOE". "No lo hay", ha enfatizado al ser preguntado por si se ha planteado dimitir, toda vez que él pidió a Rajoy que dejase el cargo por la responsabilidad 'in vigilando' ante casos de corrupción de colaboradores cercanos.

Pese a la implicación en casos de presunta corrupción y acoso de varias personas de su círculo de confianza, el presidente se queda con que no hay un caso de financiación ilegal y la cuentas socialistas son públicas y están auditadas. "En las próximas semanas quedará bastante clara la pulcritud de las cuentas del PSOE", ha asegurado.

Sostiene además que han actuado "con contundencia" y han apartado de inmediato a las personas señaladas, están colaborando con la Justicia y actúan "sin connivencia" con los involucrados. "Otros no lo hicieron", ha apostillado continuando los ataques al PP.

Por otro lado, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamase a Sánchez hacer cambios en el Gobierno ante la situación actual, este ha dejado claro que se siente orgulloso y agradecido a todos los miembros del Consejo de Ministros por su trabajo. "Uno de los mejores gobiernos que ha tenido España", ha indicado.

