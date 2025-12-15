Espana agencias

Sánchez dice que pidió la dimisión de Rajoy por "financiación irregular" del PP pero las cuentas del PSOE son limpias

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que en el pasado pidió la dimisión de su antecesor Mariano Rajoy ante un caso "flagrante" de financiación irregular en el Partido Popular y considera que en este momento la situación es diferente porque las cuentas del PSOE son "limpias".

Por otro lado, ha alejado la posibilidad de acometer una crisis de Gobierno profunda, tal como le ha pedido el socio de Gobierno, Sumar, asegurando que está muy "orgulloso" del trabajo de todos sus ministros.

En la rueda de prensa de balance del curso político que se ha celebrado este lunes en La Moncloa, Sánchez ha asegurado "no hay caso de financiación irregular en el PSOE". "No lo hay", ha enfatizado al ser preguntado por si se ha planteado dimitir, toda vez que él pidió a Rajoy que dejase el cargo por la responsabilidad 'in vigilando' ante casos de corrupción de colaboradores cercanos.

Pese a la implicación en casos de presunta corrupción y acoso de varias personas de su círculo de confianza, el presidente se queda con que no hay un caso de financiación ilegal y la cuentas socialistas son públicas y están auditadas. "En las próximas semanas quedará bastante clara la pulcritud de las cuentas del PSOE", ha asegurado.

Sostiene además que han actuado "con contundencia" y han apartado de inmediato a las personas señaladas, están colaborando con la Justicia y actúan "sin connivencia" con los involucrados. "Otros no lo hicieron", ha apostillado continuando los ataques al PP.

Por otro lado, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamase a Sánchez hacer cambios en el Gobierno ante la situación actual, este ha dejado claro que se siente orgulloso y agradecido a todos los miembros del Consejo de Ministros por su trabajo. "Uno de los mejores gobiernos que ha tenido España", ha indicado.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zapata Tenor presenta en Madrid su disco sinfónico con temas de Rosalía, Shakira o Sabina

Infobae

Felipe VI rechaza sectarismos y pide diálogo en el centenario de L'Hospitalet como ciudad

Infobae

El PP se personará en la causa contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Infobae

C. Tangana volverá a Agorazein para un gran concierto en el Movistar Arena en 2026

Infobae

Pradas pide perdón a las víctimas de la dana por no haber hecho más: "Lo llevaré toda la vida conmigo"

Pradas pide perdón a las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez busca apoyo “hasta debajo

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 16 de diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”