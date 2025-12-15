Sánchez avisa al PP que "no va a permitir" que no cumplan con la ley del derecho al aborto

Madrid, 15 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que "no va a permitir" que no cumplan con la ley que garantiza a las mujeres el derecho al aborto o que no financien como deben los servicios públicos.

Durante la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en la que Sánchez hace balance del semestre del año, el presidente del Gobierno ha sido tajante al advertir de que las financiación de los servicios públicos, como la Sanidad, la Educación o la Dependencia, son competencia de los gobiernos autonómicos y ha criticado que el PP quiera desmantelarlos.

"Porque no hablamos de transferencias, estamos hablando de un modelo que abre las puertas a la negociación de los derechos. Se recortan, se desmantelan y se privatiza lo público", ha señalado Sánchez al tiempo que ha recordado que su Ejecutivo seguirá invirtiendo en el Estado de bienestar.

"Requerimos a las comunidades autónomas que cumplan con la ley y garanticen los derechos de mujeres que hoy en comunidades del PP no se les respeta el derecho al aborto", ha dicho al recordar que menos del 1 % de los abortos que se practican en Madrid o en Andalucía se practican en lo público.

"Eso se va a acabar no vamos a permitir que no se cumpla con la ley", ha incidido Sánchez mientras se preguntaba por qué la Administración Central transfiere 300.000 millones de euros más que el anterior gobierno del PP y no se hayan reducido las listas de espera en la Sanidad o falten plazas en residencias de mayores o en escuelas infantiles.

"Pedimos a los gobiernos autonómicos que hagan lo propio y financien la parte que les corresponde", ha añadido.EFE

