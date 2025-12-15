Ribera dice que UE ganará la transición limpia con visión común y no con modelos aislados

Madrid, 15 dic (EFECOM).- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera ha avisado este lunes de que Europa "ganará la transición limpia no con modelos nacionales aislados, sino con una visión común", y ha apelado a conseguir un mercado único donde "la energía fluya libremente, las finanzas sean transparentes y la innovación prospere".

En un vídeo emitido durante el 'webinar' organizado por el Consejo de Reguladores del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), Ribera ha puesto como ejemplo de éxito la cooperación entre España y Portugal para integrar sus sistemas eléctricos, y ha dicho que hay que extender este espíritu a toda la Unión Europea para construir un esquema "limpio, justo y verdaderamente competitivo".

En su discurso, la exministra española para la Transición Ecológica ha recordado que el Viejo Continente tiene por delante una transformación estructural que afecta a, prácticamente, todos los sectores de actividad.

"En la Unión Europea sabemos que necesitaremos alrededor de 570.000 millones de euros al año hasta 2030 en inversiones en energía renovable, en eficiencia energética, en redes inteligentes, en interconexiones...", ha señalado Ribera, que ha reconocido que aunque los fondos públicos "pueden orientar el rumbo", el capital privado es el que "hará posible la escala necesaria".

Para asegurar eficiencia y resiliencia, la integración del mercado "es clave", ha proseguido la vicepresidenta de la Comisión Europea.

Una prueba, ha añadido, es que en el mercado interior de la electricidad de la Unión Europea se ha conseguido ahorrar alrededor de 34.000 millones de euros al año gracias a los intercambios transfronterizos.

"Una mayor integración reduce costes, estabiliza precios, acelera el despliegue renovable, ofrece más y mejores oportunidades...", ha defendido Ribera, que se ha remitido al modelo del Mibel como una muestra de lo que "es posible conseguir con la interconexión y el acoplamiento de los mercados a nivel europeo". EFECOM