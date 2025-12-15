Prisión provisional para el padre del bebé fallecido en Ciudad Real

Ciudad Real, 15 dic (EFE).- El magistrado que instruye el caso del bebé fallecido el pasado viernes en Ciudad Real ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el padre, mientras que la madre ha quedado en libertad.

De manera provisional, se le imputa como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave o, alternativamente, homicidio por dolo eventual, a la espera de que avance la investigación judicial, han informado este lunes a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Los padres del menor han sido puestos a disposición judicial este domingo ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciudad Real, que se encontraba en funciones de guardia.

Tras tomarles declaración, el magistrado ha acordado la libertad provisional para la madre, a la que imputa un delito de abandono de familia.

Desde el ámbito judicial se ha precisado que ambas imputaciones tienen carácter provisional y podrán modificarse o concretarse a lo largo de la instrucción, en función de las diligencias que se practiquen y de los resultados de las pruebas periciales pendientes.

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, en declaraciones a los medios de comunicación en Socuéllamos (Ciudad Real), ha reconocido el impacto y la conmoción tras el fallecimiento del bebé y ha subrayado que los servicios sociales de la Junta venían interviniendo con la familia desde hacía varios años.

García Torijano ha confirmado que las otras dos menores del núcleo familiar se encuentran protegidas y cuidadas por su propia familia, contando además con el apoyo de los profesionales de los servicios sociales.

El suceso ocurrió el viernes 12 de diciembre en una vivienda de la calle Toledo de Ciudad Real, cuando varios vecinos llamaron a la Policía Nacional para alertar de que se estaba produciendo una fuerte pelea en el domicilio.

Cuando llegaron los agentes y los servicios sanitarios intentaron reanimar al bebé, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento. EFE

