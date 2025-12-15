Pradas se acoge al derecho a no declarar ante la Comisión de Investigación de la dana

Madrid, 15 dic (EFE).- Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre la dana de octubre de 2024.

Después de que la diputada Águeda Micó, de Compromís, le formulase una primera pregunta respecto a si tenía experiencia en emergencias, Pradas ha recordado su condición de investigada en la casa judicial por la gestión de la dana.

"Siguiendo el consejo de mi equipo jurídico, siento que me ampara mi derecho constitucional a la presunción de inocencia y, por respeto a la investigación judicial, no voy a contestar a las preguntas de las señorías", ha dicho Pradas.

"¿A ninguna?", le ha preguntado Micó. "No", ha contestado Pradas.

La exconsellera ha expresado su intención de "trasladar algunas consideraciones" a la Comisión para que esta pudiera "tenerlas en cuenta a la hora de elaborar sus conclusiones".

Pero la presidenta de la Comisión, Carmen Martínez, ha pedido que le entregase a ella dichas consideraciones, que Pradas tenía escritas.

Micó ha lamentado "la falta de respeto" de la exconsellera. EFE

