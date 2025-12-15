Pradas pide perdón a las víctimas de la dana por no haber hecho más: "Lo llevaré toda la vida conmigo"

La ex consellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, responsable de Emergencias durante la mortífera dana de 2024, Salomé Pradas, se ha emocionado este lunes en su comparecencia en el Congreso al pedir perdón a las víctimas de la catástrofe por no haber podido hacer más el día de la riada. "Lo llevaré toda la vida conmigo", ha dicho.

Aunque Pradas había decidido acogerse a su derecho de no contestar a las preguntas de los comisionados por estar imputada en la causa que investiga la gestión de la catástrofe, ha aprovechado para pedir disculpas a las víctimas después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le preguntara si quería utilizar su turno para hacerlo.

"Pido disculpas a las víctimas por no haber podido hacer más, como dije en el juzgado y está en las consideraciones (que ha repartido a los comisionados). Por supuesto que pido disculpas por no haber pedido hacer más; es algo que llevaré toda la vida conmigo", ha manifestado entre lágrimas.

También se ha emocionado la ex consellera de Emergencias cuando Rufián le ha acusado de "no tener corazón" por haber rehusado contestar al grueso de las preguntas que le estaban formulando los distintos portavoces.

Además, el diputado de ERC se ha acercado al estrado para entregar a la compareciente una cuerda de la que se agarró una niña de origen chino que murió en la dana y que los familiares de las víctimas le hicieron llegar para que se la entregara al expresidente valenciano Carlos Mazón. Como se le olvidó dársela a Mazón, Rufián la ha dejado en la mesa en la que comparecía la exconsellera.

PIENSA EN LAS VÍCTIMAS TODOS LOS DÍAS

"Verdad solo hay una y confío en que se acabe conociendo en su integridad, por las víctimas, que deben ser resarcidas", ha comentado la compareciente durante el turno de preguntas del diputado del PP, Fernando de Rosa.

Y después, a su salida de la comisión, se ha vuelto a referir a los familiares de los fallecidos en la riada: "He sido muy clara en mis respuestas y consideraciones. Las he dado siempre pensando en las víctimas, que sepan que siempre me van a tener a su lado y que pienso en ellas absolutamente todos los días", ha explicado.