Pradas admite "fallos" en la dana y niega que la Generalitat quitara a los bomberos del Barranco del Poyo

La exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, responsable de Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2004, ha admitido este lunes en el Congreso que se cometieron "fallos" antes y durante aquel día --como la falta de regulación sobre el envío del Es-Alert-- y ha indicado que no fue el Gobierno autonómico el que pidió que se retiraran los bomberos forestales que en aquella jornada estuvieron en el Barranco del Poyo, que fue el que se desbordó por la tarde provocando la catástrofe.

Pradas había anunciado que no iba a contestar a las preguntas de los miembros de la comisión de investigación sobre la dana, dada su condición de investigada en la causa penal, pero finalmente sí ha accedido a hacer precisiones a sus interlocutores, algunos de los cuales le han acusado de "mentir" y le han reprochado que no quisiera rendir cuentas al Congreso cuando hace dos semanas sí ofreció una entrevista televisiva.

Tras dejar claro que se mantiene en lo que dijo en sede judicial y en el programa de televisión, Pradas ha señalado que muchas de las preguntas que le han hecho tienen respuesta en un escrito de consideraciones que ha intentado leer al inicio de la sesión, pero la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez Ramírez, no le ha dejado, alegando que el formato de la comisión es el de pregunta-respuesta.

Pero en cuanto ha tenido oportunidad, Pradas ha leído parte de esos ocho folios para "dar la cara y colaborar". "Aquella jornada estuve al pie del cañón y así me mantuve hasta el mismo día en que me cesaron --figura en el escrito repartido a los diputados--. Yo llegué chopada y preocupada al Cecopi y allí permanecí casi sin salir, ininterrumpidamente durante días. Otros no llegaron nunca al Cecopi, o no llegaron a salir de sus despachos, o bien estaban inaugurando jornadas, permanecían despreocupados, o simplemente estaban conectados a una pantalla".

En respuesta al diputado de Sumar Nahuel González, ha reconocido que hubo "fallos" antes del día de autos y también aquella jornada que se saldó con 230 muertos en la provincia de Valencia. Además, contestando al diputado de Compromís Alberto Ibáñez, ha explicado que antes del inicio de la reunión del Cecopi la información que ella tenía era que "los bomberos forestales estaban desplegados" en el Barranco del Poyo.

A la pregunta de quién los retiró, la exconsellera ha exhortado a los diputados a seguir haciendo esa pregunta "a ver si alguien les contesta". "Desde luego, la consellera Pradas, no". "¿Fue alguien de su Gobierno?", ha repreguntado Ibáñez, a lo que ella ha contestado: "Hasta dónde yo sé, no". Después ha indicado que eso tendrá que contestarlo "quien lo tenga que contestar" y que el asunto se está "investigando" y allí "se verá".

LA VERDAD SE SABRÁ

"Quiero colaborar hasta el final y sé que la verdad finalmente se sabrá", ha dicho la compareciente, subrayando que estuvo siempre "al pie del cañón" en sus responsabilidades institucionales. Y ha puntualizado que la ley establece las funciones que debe ejercer cada uno en situaciones como la de la dana: "Una cosa es quiénes tienen que decidir y elevar qué medidas se deben adoptar y otra quienes teníamos un papel institucional", ha comentado, lo que ha llevado a Ibáñez ha recordarle que ella tenía un papel "ejecutivo". "No era la reina Letizia", le ha soltado.

Pradas ha apuntado a la Aemet y a la Confederación Hidrogáfica del Júcar. Sobre la Agencia de Meteorolgía, Pradas ha dicho que falló en sus predicciones "estrepitosamente" por "negligente y ausente". Según ha explicado, el 28 de octubre la Comunidad Valenciana se acostó con alerta amarilla y durante el día 29 la Aemet fue variando sus predicciones hablando en todo momento de que el umbral de lluvias iba a ser de entre 180 y 200 litros por metro cuadrado "y cayeron 800".

"Y el señor (José Ángel) Núñez (jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana) no habló en ningún momento de esos 800 litros, sino de fuertes lluvias", ha puntualizado Pradas, incidiendo en que cuando se decreta la alerta hidrológica la Confederación Hidrográfica del Júcar debe avisar de posibles desbordamientos, "y no avisó", sino que envió un correo a las 18.43 horas.

"Los únicos correos de caudal de la Confederación se hicieron entre las 13.42 y las 16.13 horas; lo siguiente, ya fue informar de la crecida apocalíptica", ha explicado Pradas. Es más, ha precisado que a las 16.13 horas la Confederación les informó de que el Barranco del Poyo estaba "seco".

CONTRA LA AEMET Y LA CONFEDERACIÓN

En concreto, ha cargado contra el presidente de esta institución en la Comunidad Valenciana, Miguel Polo, por no haber trasladado en al Grupo de Seguimiento del Riesgo "los avisos de superación de los 30, 70 y 150 litros", "incumpliendo" así el propio protocolo interno de información escalonada de la Confederación", que, por cierto, ha denunciado Pradas, "lo ha escondido".

La exconsellera ha puntualizado que tanto Núñez como Polo dependen de la codirectora del Cecopi, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien cree que si hubiera estado en la reunión, las comunicaciones hubieran "sido más directas" y "hubiera mejorado en todo la coordinación".

Pero también ha lanzado sus dardos contra el Ministerio de Transición Ecológica, del que, según se ha quejado, sólo recibió una llamada del secretario de Estado a partir de las 20.00 horas, en la que sólo le comunicó que no le podía asegurar que la presa de Forata no fuera a reventar.

A preguntas del PSOE, quien ha cuestionado que se tardaran dos horas desde la convocatoria del Cecopi hasta que éste se reunió, Pradas ha recomendado a la socialista Marta Trenzano que se leyera el Plan sobre la convocatoria del Cecopi con el nivel 2 de alerta y le ha preguntado "cuántos cecopis se convocaron con el Gobierno del Botánic estando en alerta roja".

MAZÓN, INFORMADO PERO NO DECISIVO

En todo caso, ha apuntado que todas las decisiones que se tomaron en ese Cecopi fueron atendiendo a lo que los técnicos iban proponiendo y ha querido dejar claro que informó "de todo" al expresidente Mazón, pero ni participó en la redacción del mensaje ni en la decisión de mandarlo. "Ninguna manifestación o mensaje de miembros de su gabinete ralentizaron o impidieron ninguna de las medidas acordadas en el Cecopi, pues todas se ejecutaron conforme se fueron proponiendo y acordando", figura en el su texto escrito.

Ante los diputados, ha insistido en desvincular a Mazón: "Fue una propuesta técnica. Yo no pedí autorización a nadie ni esperé a nadie para el envío de la alerta, con la que siempre estuve de acuerdo, pese a que hubo discrepancias entre los técnicos de mayor rango", ha remarcado.

Además, ha recalcado que el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana "no menciona en ningún momento el Es-Alert: ni qué es, ni cómo se usa, ni quién debe determinar su contenido, ni de quién es responsable su envío, ni qué autoridades deben validarlo, ni ante qué previsiones o valores observados ha de enviarse ni a qué zonas".

"LA SELVA NORMATIVA" EN TORNO A LAS ALERTAS

En este contexto, ha instado a la comisión a pedir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska que apruebe unas "regulaciones técnicas" sobre el Es-Alert, y ha aprovechado para criticar a su antecesora socialista por no haber testeado el sistema "jamás", a pesar de que ella misma dijo que le "avergonzaba". La exconsellera se ha uejado de que existe una "selva normativa" con normas que se "contradicen" unas a otras.

"Cuando esté a punto de entrar en la cárcel se acordará de este día y pensará que pudo decir mucho más", ha dicho Rufián, quien ve a Pradas como "la más consciente de cuantos inconscientes e inútiles" gestionaron la dana.