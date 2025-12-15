Espana agencias

Pérez Llorca valora sobre Emilia que la información ha llegado "con el tiempo debido"

Guardar

Torrevieja (Alicante), 15 dic (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha felicitado de que la borrasca Emilia no haya dejado incidencias graves en la Comunitat Valenciana y ha comentado que "cuando las cosas se afrontan con previsión y te llega la información con el tiempo debido, se trabaja muy bien y se prevén mejor las cosas".

Así lo ha concluido en relación a las precipitaciones de este fin de semana con varias comarcas con alerta roja a causa de Emilia, que "afortunadamente descargó mucho sobre el mar y se evitó que hubiese grandes incidentes en la Comunidad".

Ha relatado que durante el fin de semana ha seguido "estrechamente" la evolución de la borrasca y habló con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como con los miembros del Consell valenciano, además de hacerlo esta misma mañana con los alcaldes de Vila-real y Orihuela, las dos ciudades con más problemas.

"Los dos me han manifestado que no ha habido una incidencia muy grave", ha relatado el president a los periodistas durante una visita a la ampliación del puerto de Torrevieja, acompañado por el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, y el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, entre otros.

"Yo creo que cuando las cosas se afrontan con previsión y te llega la información con el tiempo debido, pues se trabaja muy bien y se prevén mejor las cosas", ha señalado. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Epidemiólogos avisan de la "externalización extrema" a la privada del aborto en Madrid

Infobae

Ya son 170 las socialistas gallegas que firman contra el amparo al acoso en el partido

Infobae

El alcalde de Almussafes dimite de todos sus cargos del PSOE pero seguirá como primer edil tras una denuncia por acoso

Toni González anunció que solicita su baja como militante socialista y abandona sus cargos en la formación tras ser investigado por presunto acoso sexual y laboral, aunque continuará liderando el gobierno de la localidad desde el Grupo Mixto Municipal

El alcalde de Almussafes dimite

Sánchez reivindica que la contundencia ante acosos y corrupción lleva las siglas de PSOE

Infobae

La borrasca llegó a dejar en Almería 200 litros por metro cuadrado, sin daños personales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez descarta elecciones y trata

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Improcedente el despido de un conductor de ambulancia que tuvo un accidente de tráfico por haber prescrito el plazo para aplicar la falta

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”