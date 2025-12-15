Pérez Llorca valora sobre Emilia que la información ha llegado "con el tiempo debido"

Torrevieja (Alicante), 15 dic (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha felicitado de que la borrasca Emilia no haya dejado incidencias graves en la Comunitat Valenciana y ha comentado que "cuando las cosas se afrontan con previsión y te llega la información con el tiempo debido, se trabaja muy bien y se prevén mejor las cosas".

Así lo ha concluido en relación a las precipitaciones de este fin de semana con varias comarcas con alerta roja a causa de Emilia, que "afortunadamente descargó mucho sobre el mar y se evitó que hubiese grandes incidentes en la Comunidad".

Ha relatado que durante el fin de semana ha seguido "estrechamente" la evolución de la borrasca y habló con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, así como con los miembros del Consell valenciano, además de hacerlo esta misma mañana con los alcaldes de Vila-real y Orihuela, las dos ciudades con más problemas.

"Los dos me han manifestado que no ha habido una incidencia muy grave", ha relatado el president a los periodistas durante una visita a la ampliación del puerto de Torrevieja, acompañado por el alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, y el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, entre otros.

"Yo creo que cuando las cosas se afrontan con previsión y te llega la información con el tiempo debido, pues se trabaja muy bien y se prevén mejor las cosas", ha señalado. EFE

(Foto)