Pérez Llorca exigirá a Sánchez no "mirar con lupa" a la C.Valenciana sobre otras regiones

Torrevieja (Alicante), 15 dic (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, exigirá este miércoles en la Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se mire "con lupa" las decisiones que se toman en la Comunitat Valenciana en comparación con otras autonomías.

En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de ampliación del puerto de Torrevieja,Pérez Llorca ha explicado que está preparando la reunión del próximo día 17 con Sánchez y ha dicho, aprovechando que se halla en el extremo sur de la Comunitat Valenciana, que reivindicará la llegada de agua para asegurar la huerta de la comarca de la Vega Baja, que se abastece en parte del trasvase Tajo-Segura.

Pero también tiene pensado plantear a Sánchez la evidencia, en su opinión, de que "se está tratando injustamente a la Comunidad Valenciana" y ha puesto por ejemplo la Ley de Costas aprobada en Les Corts Valencianes y que "fue automáticamente recurrida" por el Ejecutivo central.

Según Pérez Llorca, esa ley "pone en valor nuestra autonomía" y es fruto de la "soberanía popular" de Les Corts, por lo que ha pedido que haya un "respeto a las instituciones". "Da la sensación de que se nos mira con lupa en comparación a otras comunidades autónomas", ha deducido el jefe del Consell, quien instará a Sánchez a que "aquellas materias que, cumpliendo la ley, se aprueben en el Parlamento valenciano sean respetadas por el Gobierno central".

"Hay decisiones que toma el Gobierno de España en las que podemos estar en desacuerdo, pero las respetamos porque es el Gobierno de nuestro país" y "yo quiero y me gustaría que se respetasen las que toma la soberanía popular de Las Cortes Valencianas".

Sobre unas recientes declaraciones de la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en las que señalaba que revertirá la concesión de la gestión privada del hospital del Vinalopó, gestionado por Ribera Salud, Pérez Llorca ha manifestado que la socialista pertenece a un gobierno y un partido que "por decisiones arbitrarias" han provocado que "baje la calidad asistencial y sanitaria".

Por su parte, ha defendido que primen los criterios de "eficiencia y eficacia en la gestión de la Sanidad" y ha añadido que cree en la colaboración público-privada en este ámbito. EFE

(Foto)