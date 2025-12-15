Otegi dice que el problema no es si Sánchez aguantará o no sino "para qué" y cree que alargará la legislatura al máximo

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho que la pregunta no es si el Gobierno de Pedro Sánchez va a aguantar, sino que el problema es "mantenerse o no para qué". Al tiempo ha añadido que "todo el mundo sabe que Sánchez es un superviviente", por lo que imagina que "tratará de alargar el máximo la legislatura".

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, el líder de EH Bildu ha recordado que cuando estallaron los casos de pregunta corrupción de José Luis Ábalos y Koldo García, EH Bildu dijo que "hay una parte de la legislatura que se ha acabado" y ha advertido de que "un bloque que sostiene un gobierno tiene que tener un propósito y un programa de cambios y de transformaciones, un programa que ofrecer a la gente que le des seguridad y certezas a la gente".

"Y ese ámbito tendría que estar ocupado por el tema social y económico, porque las desigualdades siguen creciendo, tenemos grandes problemas sociales y el reparto de la riqueza todavía es absolutamente insuficiente", ha señalado, para añadir la necesidad también de "un programa de transformaciones políticas en términos nacionales, aceptar que España es un estado plurinacional".

Asimismo, ha considerado necesario "democratizar determinados sectores de la judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que se han mantenido intactos desde la dictadura y son hoy refugio de las extremas derechas".

Por lo tanto, ha advertido, "si no hay un programa democratizador de verdad, en ese sentido es difícil sostener" un gobierno. En cualquier caso, ha dicho que "Sánchez todo el mundo sabe que es un superviviente y imagino que tratará de alargar el máximo la legislatura".

NUNCA HA HABLADO CON SÁNCHEZ

Arnaldo Otegi, que ha asegurado que él "nunca ha hablado" con Pedro Sánchez "ni por whatsapp, ni por teléfono, ni por señales de humo", ha afirmado que cuando uno es capaz de inventarse esas cosas, uno se prgunta de qué no serán capaces de inventarse".

Por ello, ha insistido en que "si no hay un programa que realmente democratice, entre otras cosas la judicatura, va a ser difícil andar hacia adelante".

Por otro lado, se ha referido a la posición de Junts y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Según ha dicho, ellos están en una posición "distinta". "A nivel humano, nosotros hemos mantenido una muy buena relación con él, a nivel político tenemos diferencias, pero hablamos con franqueza y hemos generado un espacio de serenidad y de confianza", ha precisado.

En su último encuentro, ha explicado, Puigdemont les dijo que son "las octavas navidades que va a pasar el Waterloo y, por lo tanto, eso va pesando". "Yo espero y deseo que, al final, Puigdemont pueda volver a Cataluña y espero y deseo que las cosas le vayan bien", ha dicho, para asegurar que tiene "un enorme respeto por el presidente Puigdemont", aunque "puede haber cosas en las que estemos en desacuerdo".