Oona Chaplin compara a James Cameron con su abuelo: "Con 'Avatar' logra inspirar y unir"

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 15 dic (EFE).- Oona Chaplin es Varang en 'Avatar 3', un personaje que da oscuridad a una de las películas más esperadas del año, que se estrena este viernes en cines para continuar una saga con la que James Cameron logra algo "muy similar" a su mítico abuelo, dice a EFE la actriz: unir a todos los espectadores.

'Avatar: Fuego y Ceniza' dura 3:17 horas y como las dos entregas anteriores se podrá disfrutar con tecnología 3D y sin escenas generadas por inteligencia artificial. Sam Worthington y Zoe Saldaña repiten como Sully y Neytiri en esta fábula fantástica, épica y ecologista que presenta ahora al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi liderado por Oona Chaplin que utiliza la violencia para conseguir sus objetivos.

"He reflexionado mucho sobre lo similar que es James Cameron a Charlie Chaplin, porque los dos son pioneros de la tecnología, cada uno con lo que tenía a su disposición. Pero también los dos son contadores de historias que se centran sumamente en el corazón y en la condición humana", afirma la actriz nacida en Madrid hace 39 años, hija de Geraldine y el fotógrafo chileno Patricio Castilla.

Tras pasar su infancia en Cuba, Suiza y Londres, la nieta de Charles Chaplin y bisnieta del dramaturgo Eugene O'Neill ha participado en series tan famosas como 'Juego de Tronos'. Su papel de villana en 'Avatar: Fuego y Ceniza' le ha acercado al director de 'Titanic', cuyas similitudes con el creador de 'Charlot' destaca.

"Charlie Chaplin hizo llorar y reír al mundo entero y nos unió en el sentimiento, que es algo que en su momento parecía imposible. Pero James Cameron, con 'Avatar' sobre todo, ha hecho algo similar con la inspiración y las ganas de ser azules", dice sobre el color de los héroes de estas películas, que generan empatía en millones de personas "de todas las edades, culturas, inclinaciones políticas", subraya.

Ese tono azulado de los Na'vi, los habitantes de Pandora amenazados por los humanos desde la primera entrega de la saga de ciencia ficción en 2009, se vuelve más bien grisáceo en el caso de la feroz y peligrosa líder tribal que Chaplin interpreta.

"Nunca la afronté como malvada. Para mí fue un ejercicio descubrir cuál es su motor, cuáles son sus motivos", dice la actriz, que destaca de Varang cualidades como una determinación e integridad que a ella personalmente le han ayudado, confiesa la intérprete.

"Tiene una intención muy potente. Cuando se centra en algo es imparable", remarca Chaplin, convencida de que en realidad Varang es muy parecida a la heroína Neytiri, "pero ha tenido que cerrar el corazón porque ha sufrido un trauma que no ha podido superar todavía", dice, dejando abierta una posible evolución de su personaje.

Preguntada por las similitudes entre Varang y Malinche, una indígena que fue crucial en la conquista de México como intérprete, consejera y amante de Hernán Cortés, Chaplin agradece la comparación.

"Este es uno de los personajes que yo quiero interpretar en mi vida. Sería tan increíble porque es una historia igual de compleja, como lo era la de Cleopatra", señala sobre estos personajes históricos que de algún modo se vieron envueltos en grandes traiciones.

Chaplin rememora la escena en la que el invasor Miles Quaritch (Stephen Lang) proporciona armas a Varang y a su pueblo. "Me impactó, porque casi se me había olvidado, hace ocho años que la rodé, y es algo que está sucediendo ahora y que ha sucedido tantas veces, que las metralletas acaban en las manos de niños. Estados Unidos en este momento está armando a Ucrania y a todas partes", lamenta.

Con esta nueva entrega, James Cameron busca reeditar el éxito de las dos primeras películas: la original de 2009 que es la más taquillera de la historia del cine, con 2.490 millones de euros, y la de 2019, 'El sentido del agua', está en tercera posición, con unos 2.000 millones. 'Fuego y ceniza' se estrena en todo el mundo entre el miércoles y el viernes de esta semana. EFE

(foto) (vídeo) (audio)