Muere Ángel González-Adrio, jugador de la selección española en el primer Mundobasket

Redacción deportes, 15 dic (EFE).- Ángel González-Adrio, uno de los doce jugadores que integró la selección española que participó en 1950 en la primera edición de la Copa del Mundo en Buenos Aires (Argentina), falleció este lunes en Barcelona a los 94 años de edad, según informó la Federación Española de Baloncesto (FEB).

González-Adrio era el último superviviente de aquel equipo histórico, en el que formó junto a Eduardo Kucharski, Álvaro Salvadores, Joan Dalmau, Andreu Oller, Joan Ferrando, Arturo Imedio, Julio José Gámez, Domingo Bárcenas, Jaume Bassó, Ángel Lozano e Ignacio Pinedo, con Michael Rutzgis como seleccionador.

González-Adrio fue internacional absoluto en seis ocasiones, la primera en un partido amistoso en 1947 y las cinco siguientes, en la Copa del Mundo de 1950, que se jugó en Buenos Aires. Su hermano Rafael, cuatro años más joven que él, también llegó a ser internacional absoluto entre 1954 y 1958.

González-Adrio nació en Pontevedra en 1931, pero se trasladó muy joven con su familia a Argentina, donde empezó a jugar al baloncesto gracias a su 1,90 de estatura. Posteriormente, al regreso de su familia a España, se afincó en Barcelona y militó en las filas del Picadero y el RCD Espanyol.

En 2014, en el acto del sorteo de grupos de la Copa del Mundo que se celebró en España, Ángel González-Adrio y sus compañeros de 1950 Eduardo Kucharski y Jaume Bassó recibieron un emotivo homenaje en el Palau de la Música de Barcelona.

Por ello, la FEB quiso hacer llegar, "en nombre de todo el baloncesto español", su más sentido pésame a sus familiares y amigos. EFE

