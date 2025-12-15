México invertirá 4.490 millones de dólares en Polos de Desarrollo en el inicio de 2026

Ciudad de México, 15 dic (EFECOM).- El Gobierno de México anunció este lunes que seis Polos de Desarrollo Económico iniciarán obras durante el primer trimestre de 2026 en el norteño Durango y los centrales estados de Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán y Puebla, con una inversión que supera los 4.490 millones de dólares.

En conferencia de prensa, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que estos seis parques industriales, del total de 15 planeados y denominados Polos de Desarrollo, son parte de la estrategia federal para detonar el crecimiento industrial, sustituir importaciones, atraer inversión privada y salvaguardar el empleo en sectores estratégicos.

El responsable de la política económica agregó que estos polos forman parte de un paquete integral de desarrollo que combina inversión pública y privada, incentivos fiscales, infraestructura logística y medidas de protección industrial, entre ellas los nuevos aranceles definidos como “preventivos”, “sensatos” y “quirúrgicos” para evitar la pérdida de empleos.

En conjunto, concentran inversiones en sectores como el automovilístico, farmacéutico, logístico y agroalimentario.

En el sector automotriz, Durango albergará un proyecto de manufactura con una inversión inicial de 300 millones de dólares y una segunda fase estimada en otros 700 millones de dólares, mientras que Puebla recibirá 2.080 millones de pesos (unos 115 millones de dólares) en proyectos de electromovilidad, agroalimentarios, estructuras metálicas y ferreteros.

En tanto, el sector logístico concentra proyectos relevantes como la Puerta Logística del Bajío, en Celaya, Guanajuato, con una inversión de 2.500 millones de pesos (unos 138 millones de dólares).

Además de centros de distribución y servicios logísticos en Tlaxcala e Hidalgo, así como la participación de Canadian Pacific Kansas City en Michoacán.

En el ámbito farmacéutico, Hidalgo destaca con una inversión de 2.000 millones de dólares para una fábrica de ingredientes farmacéuticos activos (API), medicamentos genéricos y un centro de investigación, considerada estratégica para reducir la dependencia externa en insumos médicos.

El sector agroalimentario incluye proyectos como Peisa Foods, en Puebla, con 200 millones de pesos (casi 11 millones de dólares), y una planta irradiadora en Michoacán para la pasteurización de frutas, verduras y carnes, además de una planta de procesamiento de frutas tropicales en Campeche.

Aunque el Gobierno precisó que el número total de empleos se irá informando conforme avance cada proyecto, Ebrard subrayó que los polos están diseñados para generar un volumen “importante” de nuevas plazas y complementarse con la política arancelaria que busca proteger hasta 350.000 empleos en industrias como la automotriz, textil, calzado y acero.

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que los polos de desarrollo no son la única fuente de inversión, ya que el país también impulsa proyectos públicos de infraestructura —como trenes, carreteras y agua— y múltiples inversiones privadas fuera de estos esquemas.

“El objetivo es el desarrollo con justicia”, señaló, al tiempo que enfatizó la necesidad de proteger el empleo en industrias estratégicas sin afectar de manera significativa la inflación. EFE

