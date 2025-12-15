Meliá abrirá su primer hotel en las Dolomitas el próximo mayo

Palma, 15 dic (EFECOM).- Meliá Hotels International abrirá en mayo de 2026 su primer hotel en las Dolomitas a través de una alianza con la gestora italiana Gruppo Stay y bajo la marca Affiliated by Meliá, lo que permitirá a la compañía balear alcanzar los 16 hoteles en Italia.

El nuevo hotel se ubicará en el centro de Auronzo di Cadore, en un enclave próximo a las Tre Cime di Lavaredo y al Lago Misurina y en el corazón de los Alpes italianos, ha informado la hotelera mallorquina.

El establecimiento, de cuatro estrellas, contará con un total de 53 habitaciones, restaurante, bar y spa, y se situará a unas dos horas en coche de Venecia.

La compañía ha destacado el atractivo de la zona durante todo el año, con acceso en invierno al dominio esquiable Dolomiti Superski y con un fuerte protagonismo internacional el próximo año como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina.

Además, el resto del año, el entorno ofrece algunas de las rutas de senderismo más reconocidas de los Alpes, como Tre Cime di Lavaredo o Lago di Braies, como ha remarcado la hotelera. EFECOM