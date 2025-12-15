Mariah Carey inaugurará los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Roma, 15 dic (EFE).- La estadounidense Mariah Carey será la cantante protagonista en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, evento que se celebrará el próximo 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte).

"Reconocida en todo el mundo por su voz inconfundible y por una producción musical capaz de traspasar generaciones y culturas, Mariah Carey encarna plenamente la atmósfera emocional que acompaña el camino hacia los Juegos", explicó la organización en un comunicado este lunes.

En la ceremonia, además de la autora del gran éxito navideño 'All I Want For Christmas Is You', participarán otras estrellas aún por anunciar, tal y como desveló el organismo encargado del desarrollo del gran evento deportivo, y estará ya presente en el estadio la antorcha olímpica.

La llama del deporte llegó a Italia el 4 de diciembre y desde el día 6 del mismo mes recorre en antorcha toda Italia hasta llegar a Milán el próximo 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura en la que se procederá al encendido del pebetero oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Pese a que la apertura oficial esté fijada el día 6 de febrero, algunas disciplinas comenzarán dos días antes de la ceremonia de inauguración, el día 4 del mismo mes. El final está programado para el día 22 de febrero. EFE