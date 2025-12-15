Espana agencias

Maíllo (IU) llama a movilizar a los votantes de izquierda y frenar la ultraderecha

Sevilla, 15 dic (EFE).- El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha señalado que los resultados del último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) conocidos este lunes reflejan la importancia de movilizar al electorado de izquierdas para poder frenar el ascenso de la extrema derecha.

En declaraciones remitidas a los medios, Maíllo ha abundado en que esta encuesta "refleja lo que se ve en la calle, la pérdida de confianza en el gobierno del PP y el desgaste de (el presidente de la Junta de Andalucía) Juan Manuel Moreno", y ve "evidente" que ha perdido la mayoría absoluta.

A su juicio, esta movilización ciudadana la está canalizando la extrema derecha, que avanza en este barómetro hasta una intención de voto del 17,5 % para lograr entre 19 y 22 escaños, por lo que ha llamado a movilizar a los votantes de la izquierda para poder "frenar tanto a la derecha como a la extrema derecha como solución para nuestro país".

"Hay posibilidades de movilizar a un electorado de izquierdas que no lo está, y también lo ha reflejado la encuesta, y ahí estará nuestro reto de aquí en adelante", ha enfatizado el candidato de Por Andalucía.

Maíllo también ha indicado que las prioridades para los andaluces están "muy claras" y son la sanidad, el empleo, la vivienda y el coste de la vida.

Todas ellas, ha asegurado, enlazan con las preocupaciones que se plantea "una alternativa desde la izquierda" como es Por Andalucía, que se ha "arremangado para construir una propuesta programática" y organizarse para presentar la candidatura que él encabeza.

Igualmente, Maíllo ha recordado que en este barómetro de CENTRA, con trabajo de campo realizado entre los días 17 y 28 de noviembre de 2025, no se pregunta por él como candidato, ya que todavía no se había anunciado, por lo que habrá de esperar a la siguiente encuesta para saber qué grado de aceptación popular tiene. EFE

