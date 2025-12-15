Espana agencias

Maeztu (Ingka Group): "Ikea seguirá bajando precios y reforzará su singularidad con la IA"

Barcelona, 15 dic (EFECOM).- Juvencio Maeztu, consejero delegado de Ingka Group, la mayor de las franquicias de Ikea, de la que dependen el 87 % de sus ventas globales, asegura que el gigante sueco del mobiliario seguirá este 2026 bajando precios en todo el mundo y ha reivindicado el uso de la inteligencia artificial (IA) para reforzar la singularidad de Ikea.

Maeztu ha participado este lunes en Barcelona en una charla en la escuela de negocios IESE en la que ha asegurado que Ikea se propone crecer en todo el mundo el año que viene, tanto en Europa, su principal mercado, como en el resto del mundo, aunque no ha facilitado estimaciones.

Desde el mes de noviembre, Maeztu se ha convertido en el primer directivo no sueco que asume el poder ejecutivo en la mayor empresa de muebles y decoración del mundo, Ikea.

Maeztu ha asegurado que Ikea entiende el crecimiento económico como una manera de "seguir con la misión de la empresa", que supone lograr que cada vez más personas en el mundo tengan acceso a mobiliario a precios asequibles.

El directivo español ha subrayado que Ikea está "determinada" a seguir bajando precios también en 2026. "Cada vez cuesta más, pero bajamos los precios más de 2.000 millones de euros el año y medio pasado. ¿Cuánto? Dependerá de cada año, pero en ese proceso estamos", ha añadido.

Ha precisado que la semana pasada Ikea abrió una tienda en Nueva Zelanda y que ya suma casi 600 establecimientos en todo el mundo.

Durante su charla, Maeztu ha reivindicado un liderazgo humanístico y ha asegurado que la IA tiene diversas dimensiones.

De entrada, ha aseverado que es una "oportunidad de generar ingresos" y también una herramienta para "optimizar procesos" y ser más eficiente.

Sin embargo, ha comentado que la IA "debe ayudar a que una empresa sea mucho más ética y responsable, a reforzar la parte ética de las empresas".

En esta línea, ha aseverado que en un mundo tan tecnológico como el actual cabe preservar la autenticidad de cada empresa y que la "IA es un facilitador para seguir preservando la autenticidad" de Ikea.

Preguntado por cuánto invertirá en IA el gigante Ikea en los próximos años, ha asegurado que la multinacional invierte unos 3.500 millones al año en todos los conceptos, desde las expansiones hasta el desarrollo de su negocio, y que esta partida global incluye IA.

En este mismo sentido, Maeztu ha reivindicado el valor de las tiendas físicas de Ikea como punto de encuentro social y ha añadido que le da lo mismo qué parte de facturación obtiene el grupo por ventas en línea o físicas, porque ambas se retroalimentan.

En cuanto a las tiendas de Ikea, ha asegurado que la multinacional sueca abrirá tiendas de todos los formatos el año que viene, y que en Europa se seguirán potenciando las tiendas urbanas, si bien no ha dado cifras.

En cuanto a su rol de consejero delegado de Ingka Group, que supone liderar el 87 % de las ventas globales de Ikea, ha asegurado que tiene la misión de "custodiar" los valores fundacionales de Ikea, como son garantizar el futuro a largo plazo de Ikea, mobiliario de diseño a precios asequibles en todo el mundo o bien velar por un mejor planeta.

Ha destacado la simplicidad en la visión del negocio del fundador de Ikea, Ingvar Kamprad, y la que han tenido o tienen otros grandes empresarios como Isak Andic o Amancio Ortega. EFECOM

