Louzán sobre arbitrajes:"Hay que trasladar a los clubes que habría que buscar otra excusa"

Las Rozas (Madrid), 15 dic (EFE).- El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, aseguró que "para que el arbitraje mejore" es necesario que ayuden los clubes y que habría que trasladar a estos "que llega la hora de que habría que buscar otra excusa".

"Es bueno que traslademos a los equipos que llega la hora de que habría que buscar otra excusa. El árbitro es un profesional que quiere hacer lo mejor posible y el error humano existe. Debo invitar para que el arbitraje mejore necesitamos que los clubes nos ayuden. También necesitamos el papel de los entrenadores, porque al final lo único que queda es ruido y no es favorable para los intereses del fútbol ", dijo.

Louzán defendió en la Asamblea que la RFEF celebra este lunes en la Ciudad del Fútbol que el arbitraje español "está en el top 5 a nivel mundial, tiene la mejor tecnología, los mejores medios" y con la puesta en marcha de la IA aplicada a mejorar y está "en el camino adecuado".

"El tema arbitral sigue teniendo ruido. Ayer por la noche escuchabas a un equipo diciendo una osa y al rival diciendo lo contrario, así, con tanto barullo, no se pueden sacar conclusiones. Tuvimos una reunión hace 15/20 días de la Comisión, en la que están todos los elegidos, menos el Real Madrid que no ha asistido, y ha habido avances muy significativos, pero sobre todo el tiempo de revisión. La transparencia, la objetividad y que se diga que el árbitro se ha equivocado nos da más fortaleza", dijo en respuesta al director general del Mallorca, Alfonso Díaz, que preguntó sobre los trabajos de la comisión de reforma del sistema arbitral. EFE

