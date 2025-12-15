Leganes, Txantrea y Lainco Esportiu buscan dar la sorpresa en los octavos de final

Redacción deportes, 15 dic (EFE).- Los octavos de final de la Copa de la Reina de final de fútbol sala se disputarán entre este martes y el miércoles con dos jornadas de máxima intensidad en las que dieciséis equipos buscarán el pase a la fase final del torneo, que se celebrará a comienzos del mes de mayo de 2026, en una eliminatoria a partido único donde no hay margen para el error.

La competición contará con la participación de trece clubes de Primera FS y solo tres representantes supervivientes de Segunda División femenina: CDE Leganés Masdeporte, UDC Txantrea KKE y Lainco Esportiu Rubí FS, que intentarán dar la sorpresa ante rivales de superior categoría.

Uno de los grandes alicientes de esta ronda es la ausencia del vigente campeón, el CD Burela FS, eliminado con anterioridad y que no podrá defender el título.

El cuadro presenta duelos de alto nivel entre conjuntos habituales de la élite del fútbol sala femenino, con enfrentamientos que bien podrían repetirse en fases decisivas del campeonato liguero.

Equipos como STV Roldán, Futsi Atlético Navalcarnero, Poio Pescamar o Melilla Torreblanca parten como claros aspirantes, aunque la Copa de la Reina vuelve a presentarse como un torneo imprevisible, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Con horarios repartidos en franjas de tarde y noche, la Copa de la Reina se prepara para ofrecer espectáculo, emoción y la habitual lucha por un billete hacia una fase final que reunirá a las ocho mejores escuadras del torneo.

Los horarios de los partidos son los siguientes: STV Roldán – Arriva AD Alcorcón ( 16/12, 20:30 horas)MRB Móstoles FSF – Ourense Ontime (16/12, 20:30 h)Lainco Esportiu Rubí – AD Ceuta FC (16/12, 20:45 h)Guadalcacín FSF – FSF Castro Bloques Cando (16/12, 21:00 h) UDC Txantrea KKE – Nueces de Ronda Atlético Torcal (17/12, 19:30 h)Poio Pescamar – Futsi Atlético Navalcarnero (17/12, 20:00 h)CDE Leganés Masdeporte – AE Penya Esplugues (17/12, 20:45 h)Les Corts UBAE – Melilla CD Torreblanca (17/12, 21:00 h). EFE

jmd/jpd