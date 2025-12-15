Espana agencias

La sentencia Bosman cumple 30 años: el caso que revolucionó el deporte y quebró una vida

Guardar

Redacción deportes, 15 dic (EFE).- La sentencia que lleva el nombre del exfutbolista belga Jean-Marc Bosman, la más revolucionaria jamás dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia deportiva, cumple este lunes su 30 aniversario con la huella aún viva de las costuras que rompió en las estructuras del deporte europeo.

Cuando en 1990 el modesto jugador, que por entonces tenía 25 años, decidió dar el paso de acudir a los tribunales de su país para denunciar las trabas que le imponía el club en el que militaba, el RFC Lieja, para fichar por el Dunkerque de la Segunda División francesa, nadie imaginó la sacudida que iba a suponer para el statu quo no solo del fútbol y, de paso, para el propio Bosman.

Con 61 años, el excentrocampista permanece alejado de la escena mediática y sobrevive gracias a un salario mínimo social que le facilita la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (Fifpro) después de que el pleito enterrara su carrera deportiva y le abocara a la ruina económica.

“Un hombre más joven que yo que parece mi abuelo. Está destrozado”, le describió el abogado especialista en Derecho Deportivo y en Derecho Internacional Juan de Dios Crespo cuando se encontró con Bosman hace cinco años.

De Dios Crespo hizo esta revelación en una jornada organizada el pasado mes de mayo por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con motivo del trigésimo aniversario de la famosa sentencia.

En ese foro, el letrado español recordó que a iniciativa del abogado de Bosman, Jean-Louis Dupont, se hizo un llamamiento a los futbolistas profesionales para recaudar fondos en favor de Bosman para ayudarle a sobrevivir.

Solo hubo tres, entre ellos, el español Juan Mata, exjugador del Manchester United y del Valencia, que aportaron dinero en la cuestación dirigida a la persona que liberó a sus colegas de un sistema en el que los futbolistas eran rehenes de sus clubes, incluso después de haber expirado sus contratos.

El futbolista belga se retiró en el CS Visé al final de la temporada 1996-97 después de haber soñado con ser una estrella en su país cuando a comienzos de los 80 se convirtió en capitán de la selección sub21 belga.

Su proyección llevó al Standard de Lieja a ficharlo, aunque no cuajó y fue traspasado al otro equipo de la ciudad.

Al acabar su contrato y rechazar la oferta a la baja de renovación, quiso fichar por el Dunkerque, pero el RFC Lieja invocó el derecho de retención y reclamó una compensación de doce millones de francos belgas, lo que sería hoy en día unos 470.000 euros.

Las trabas a su marcha a Francia llevó aparejada la suspensión como jugador por parte de la Federación Belga, por lo que Bosman decidió emprender la demanda para poner fin a esas ataduras.

Fue el detonante de la cuestión que un tribunal belga elevó al TJUE, que en un fallo de tan solo tres puntos, provocó el terremoto al reconocer a los futbolistas y, por extensión, a los deportistas, su derecho a trabajar libremente en cualquier país de la UE.

El dictamen también tuvo otra relevante repercusión: los futbolistas comunitarios dejaron de ocupar plaza de extranjeros, con lo que cualquier club podría alinear a once jugadores de países de la UE.

El caso Bosman extendió esta condición años después a los jugadores de otros países europeos y africanos con acuerdos de asociación con la UE, lo que contribuyó a ‘universalizar’ aún más las plantillas de los equipos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La AN decide este sábado si envía a prisión a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Los tres arrestados comparecen ante el juez tras una operación de la Guardia Civil por adjudicaciones ilícitas, registros en varios organismos y diligencias en curso por delitos de corrupción, mientras otras figuras relevantes también son investigadas, según confirmaron fuentes judiciales

La AN decide este sábado

La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas de cauces por las intensas lluvias

Infobae

Junts asegura a Sánchez que no tendrá PGE y que, aunque trate de cumplir ahora acuerdos, la ruptura es "irreversible"

El partido liderado por Carles Puigdemont comunicó al Gobierno que, tras incumplimientos en pactos clave y agravios políticos recientes, la desconfianza es insalvable, por lo que rechaza respaldar iniciativas presupuestarias o cualquier proyecto del Ejecutivo

Junts asegura a Sánchez que

Copa prenavideña de máximo riesgo

Infobae

El Gobierno francés asegura que tiene "bajo control" la dermatosis nodular bovina

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan

Los Rolls-Royce y Lamborghinis aparcan donde quieren y da igual: “Los dueños son tan ricos que las multas no les afectan”

Un juez ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar después de que un detective demostrase que vivía allí con su nueva pareja

Un juzgado de Málaga condena a Renfe a pagar una indemnización de 1.800 euros por sustituir a un trabajador en huelga: “Incurrió en esquirolaje interno”

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy lunes 15 de diciembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Anulada la desheredación de una hija tras acusarla su hermano de echar de casa a la madre, pero fue al revés, ella se marchó tras darle un ultimátum: “O tu pareja o yo”

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”