La producción industrial china frena ligeramente hasta el 4,8 % interanual en noviembre

Shanghái (China), 15 dic (EFECOM).- La producción industrial en China creció un 4,8 % interanual en noviembre, lo que supone una ligera ralentización con respecto al dato anterior (4,9 %) y un tercer mes consecutivo a la baja, según datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

La cifra del penúltimo mes del año queda asimismo por debajo de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que esperaban que el indicador variase una décima pero en la dirección opuesta, situándose en torno a un 5 %.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción en noviembre fue el minero (+6,3 %), seguido del manufacturero (+4,6 %) y, por último, del de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+4,3 %).

Los datos también apuntan que la producción industrial china acumula un crecimiento del 6 % en lo que va de 2025.

La ONE también hizo hoy públicos otros datos estadísticos de noviembre como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, las cuales frenaron con fuerza, pasando del 2,9 % de octubre -cifra que los expertos esperaban que se repitiera- al 1,3 % en un contexto de problemas de demanda a nivel nacional.

Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se situó en el 5,1 %, mismo registro que el del mes anterior.

Mientras tanto, la inversión en activos fijos continuó ensanchando su declive al registrar una bajada del 2,6 % en el acumulado de los once primeros meses del año, 0,9 puntos más acusada que la experimentada hasta octubre.

Dada la tendencia de los últimos meses, los expertos vaticinaban una bajada mayor, pero no tanto, situando sus pronósticos en torno a un 2,3 %.

Concretamente, en el análisis por sectores, la inversión destinada a manufactura aumentó un 1,9 % hasta noviembre mientras bajaban las orientadas a infraestructura (-1,1 %) y, especialmente, a promoción inmobiliaria (-15,9 %), en el marco de la prolongada crisis que vive el sector y que parece haberse agravado estas últimas semanas.

Esas dos bajadas son 1 punto y 1,2 puntos porcentuales más graves que las registradas hasta octubre, respectivamente.

Acerca de la situación en el sector inmobiliario, la ONE indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas por área de suelo cayeron un 7,8 % hasta noviembre, ensanchando en un punto su descenso frente a la lectura anterior.

El organismo había publicado también hoy su informe sobre precios inmobiliarios, que apunta a una bajada del 0,39 % entre octubre y noviembre en la vivienda nueva en 70 ciudades seleccionadas, marcando el trigésimo mes consecutivo de descensos. EFECOM