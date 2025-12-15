Espana agencias

La petrolera estatal de Venezuela denuncia un ataque cibernético para detener su actividad

Caracas, 15 dic (EFECOM).- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) denunció este lunes un "ataque cibernético dirigido a detener su operatividad", lo que, advirtió, se suma a la "estrategia" de Estados Unidos de "hacerse" con el crudo venezolano "por vía de la fuerza". EFECOM

