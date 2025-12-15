La obesidad sarcopénica acelera el deterioro cognitivo en personas mayores

Tarragona, 15 dic (EFE).- La obesidad sarcopénica, combinación de un exceso de grasa corporal con una masa y fuerza muscular bajas, es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo en personas mayores, según un estudio liderado por la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Institut de Recerca Biomèdica CatSud.

La investigación, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), siguió durante seis años a 1.097 personas de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico —un conjunto de factores de riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes como la hipertensión, un colesterol elevado o niveles altos de glucosa en sangre-.

El estudio concluyó que aquellas con obesidad sarcopénica experimentaron un mayor declive en la función cognitiva global y general y, además, las personas con obesidad sarcopénica presentaban un riesgo mayor de sufrir un deterioro cognitivo sutil, una fase inicial previa al deterioro cognitivo leve.

“En cambio, ni la obesidad por sí sola ni la sarcopenia aislada se asociaron con un peor rendimiento cognitivo, lo que apunta a que la combinación de ambas condiciones podría ser la responsable del impacto más negativo sobre la salud cerebral”, señalan los investigadores.

“Identificar la obesidad sarcopénica en adultos mayores podría ser clave para anticipar la evolución cognitiva y permitir intervenciones tempranas que ayuden a prevenir futuros casos de demencia”, explica el catedrático de Nutrición de la URV Jordi Salas-Salvadó.

La obesidad sarcopénica es especialmente relevante en contextos con poblaciones envejecidas, altos niveles de sedentarismo y una prevalencia creciente de obesidad. EFE

