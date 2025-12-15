La jueza de la dana suspende la testifical de este lunes por la alerta meteorológica

València, 15 dic (EFE).- La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha acordado suspender debido a la alerta meteorológica la testifical prevista este lunes, en la que había citado como testigo a un ingeniero del grupoTypsa en relación con la presa de Buseo.

En una diligencia de ordenación notificada este lunes a las partes y facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza Nuria Ruiz Tobarra comunica que se suspende esta declaración testifical, que estaba prevista a las 9:30 horas, "por razón de la alerta meteorológica decretada para el día de hoy".

La nueva fecha para que este ingeniero declare como testigo en los Juzgados de Catarroja se señalará en una próxima resolución, según expone la diligencia de la jueza. EFE