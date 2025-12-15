La Generalitat envía una alerta al móvil en el sur de Cataluña por las lluvias intensas

Barcelona, 15 dic (EFE).- La Generalitat ha enviado una alerta Es-Alert a los teléfonos móviles en las comarcas tarraconenses del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre, en el sur de Cataluña, por riesgo ante las intensas lluvias, que en algunos puntos pueden acumular más de 200 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas.

Según ha informado Protección Civil, que ha activado la alerta del plan de inundaciones Inuncat, hacia las 12.40 horas han enviado la Es-Alert en las comarcas del Priorat, Ribera d'Ebre y Baix Camp, donde se pide mucha precaución en los desplazamientos y actividades en zonas inundables.

Además, en la Es-Alert también se recomienda evitar cruzar ríos, rieras y barrancos.

De hecho, el Servicio Meteorológico de Cataluña ha lanzado un aviso de alerta roja, de peligro máximo (seis sobre seis) por acumulación de lluvia, que puede superar la acumulación de 200 litros por metro cuadrado en un día.

En el caso de Falset (Tarragona), el agua acumulada hasta las 12.00 horas de este lunes ya supera los 180 litros por metro cuadrado, según el Meteocat.

Ante esta situación, además de la Es-Alert, Protección Civil ha activado poco antes de las 12.30 horas la alerta del plan de inundaciones Inuncat y ha pedido mucha precaución en las comarcas de las Tierras del Ebro y el Camp de Tarragona.

Según los Bomberos de la Generalitat, desde las 8.00 horas de esta mañana han atendido seis avisos por lluvia, todos en la comarca del Priorat, en su mayoría por acumulación de agua, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención.

La previsión del Servicio Meteorológico es que las lluvias intensas afecten a lo largo del día el litoral y prelitoral, así como las comarcas centrales de Cataluña, y que también se acumulen importantes cantidades de agua en el noroeste, especialmente en las comarcas gerundenses del Alt Empordà, la Garrotxa y la Selva. EFE.