Espana agencias

La Generalitat envía una alerta al móvil en el sur de Cataluña por las lluvias intensas

Barcelona, 15 dic (EFE).- La Generalitat ha enviado una alerta Es-Alert a los teléfonos móviles en las comarcas tarraconenses del Priorat, Baix Camp y Ribera d'Ebre, en el sur de Cataluña, por riesgo ante las intensas lluvias, que en algunos puntos pueden acumular más de 200 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas.

Según ha informado Protección Civil, que ha activado la alerta del plan de inundaciones Inuncat, hacia las 12.40 horas han enviado la Es-Alert en las comarcas del Priorat, Ribera d'Ebre y Baix Camp, donde se pide mucha precaución en los desplazamientos y actividades en zonas inundables.

Además, en la Es-Alert también se recomienda evitar cruzar ríos, rieras y barrancos.

De hecho, el Servicio Meteorológico de Cataluña ha lanzado un aviso de alerta roja, de peligro máximo (seis sobre seis) por acumulación de lluvia, que puede superar la acumulación de 200 litros por metro cuadrado en un día.

En el caso de Falset (Tarragona), el agua acumulada hasta las 12.00 horas de este lunes ya supera los 180 litros por metro cuadrado, según el Meteocat.

Ante esta situación, además de la Es-Alert, Protección Civil ha activado poco antes de las 12.30 horas la alerta del plan de inundaciones Inuncat y ha pedido mucha precaución en las comarcas de las Tierras del Ebro y el Camp de Tarragona.

Según los Bomberos de la Generalitat, desde las 8.00 horas de esta mañana han atendido seis avisos por lluvia, todos en la comarca del Priorat, en su mayoría por acumulación de agua, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención.

La previsión del Servicio Meteorológico es que las lluvias intensas afecten a lo largo del día el litoral y prelitoral, así como las comarcas centrales de Cataluña, y que también se acumulen importantes cantidades de agua en el noroeste, especialmente en las comarcas gerundenses del Alt Empordà, la Garrotxa y la Selva. EFE.

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país

Sánchez descarta elecciones y trata de convencer a sus socios para una segunda parte de la legislatura: “Si hay que aguantar más fango, lo haremos”

Salomé Pradas se enzarza con Rufián y le llama “machista” en la comisión de la DANA: “Está siendo más bestia que con Mazón y no me lo esperaba”

Salomé Pradas se niega a responder las preguntas en la comisión de la DANA en el Congreso “siguiendo el consejo de su defensa” en la causa judicial

En la mesa mejor no hablar de política: la polarización rompe familias, provoca discusiones en las cenas navideñas y abandonos en los grupos de Whatsapp

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 15 diciembre

Rubén López, asesor financiero: “Si en tu banco te quieren regalar una cafetera o una freidora de aire, debes saber que vas a pagar impuestos”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 15 diciembre

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”