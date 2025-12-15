Espana agencias

La energética italiana Enel adquiere una cartera de dos parques eólicos en Alemania

Roma, 15 dic (EFECOM).- La compañía energética italiana Enel ha adquirido una cartera compuesta por dos parques eólicos terrestres en Alemania con una potencia total de 51MW y un valor de empresa de unos 80 millones de euros, siendo la primera adquisición del grupo en plantas operativas en dicho país, informó este lunes la empresa.

La energética destacó en un comunicado la importancia de esta compra en "un mercado clave en su estrategia de expansión geográfica".

La compra, añadieron, "prevé el crecimiento del sector de las energías renovables también mediante adquisiciones específicas, centrándose en zonas caracterizadas por la estabilidad regulatoria y macroeconómica".

Según los datos estimados de Enel, la transacción aportará aproximadamente 10 millones de euros al beneficio bruto de explotación (ebitda) gracias a "una tarifa regulada de primas de alimentación".

Esta garantizará "un nivel mínimo de remuneración si los precios de venta del mercado se sitúan por debajo del umbral establecido".

La empresa italiana afirmó que el mercado alemán de energías renovables "es el más grande" y uno de los más atractivos de Europa debido a su potencial de crecimiento y a su marco regulatorio, que incentiva las fuentes de energía renovables.

La multinacional y líder italiana en producción y distribución de energía está presente en 28 países de todo el mundo y cuenta con una red de distribución total de 1,8 millones de kilómetros de líneas eléctricas.

En Alemania, el grupo ya operaba en la venta de electricidad y gas y están presentes también en el sector de servicios de movilidad eléctrica.

En materia de energía renovable, la empresa, a través de Enel Green Power, ha llevado a cabo varias colaboraciones para el desarrollo y la difusión de la energía eólica, y también estudian oportunidades para la difusión de la energía fotovoltaica en Alemania, según informan en su página web oficial. EFECOM

